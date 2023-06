Blinkin na China. Pequim: sem concessões sobre Taiwan, escolha entre cooperação e conflito

Ouça a versão em áudio do artigo

A China não dará “sem compromisso” com Taiwan. A afirmação foi feita pelo chanceler chinês, Wang Yi, ao secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, durante as reuniões realizadas em Pequim entre a China e os Estados Unidos. “Manter a unidade nacional está sempre no centro dos interesses centrais da China, e a China não fará nenhuma concessão ou concessão nesta questão”, disse Wang a Blinken, que atualmente está visitando Pequim, acrescentando que a China e os Estados Unidos precisam escolher entre ” cooperação ou conflito”. . “É necessário escolher entre diálogo, confronto, cooperação e conflito”, disse Wang a Blinken, segundo reportagem transmitida pela televisão estatal chinesa CCTV.

Visita Blinken e testes de fusão



Blinken é o primeiro diplomata norte-americano de alto escalão a visitar o país em cinco anos, em meio a relações bilaterais gélidas e a pequena perspectiva de penetrar em uma longa lista de divergências entre as duas maiores economias do mundo. Depois que um voo foi adiado em fevereiro depois que um suposto balão espião chinês sobrevoou o espaço aéreo dos EUA, Blinken é o funcionário mais graduado do governo dos EUA a visitar a China desde que o presidente Joe Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021.

Reuters

Blinken e seu grupo foram recebidos pelo ministro das Relações Exteriores da China, Chen Gang, na entrada de uma villa dentro da Diaoyutai State Guesthouse em Pequim; Os dois trocaram algumas palavras em inglês antes de apertar as mãos em frente a uma bandeira chinesa e americana. Depois de entrar na sala de conferências, nem Blinken nem Chen fizeram comentários aos repórteres reconhecidos, mas o Departamento de Estado dos EUA disse mais tarde que as conversas foram “francas”, “objetivas” e “construtivas” e que o ministro das Relações Exteriores chinês aceitou a proposta de Blinken. convite. Para ir a Washington após as negociações em Pequim.

A questão principal continua sendo a questão de Taiwan, aspecto reiterado pelo ministro das Relações Exteriores de Pequim em suas conversas, que acredita que “a questão de Taiwan é o foco dos interesses centrais da China, a questão mais importante nas relações sino-americanas e o perigo mais importante. ” A rede estatal CCTV afirmou que a China “exorta o lado dos EUA a respeitar o princípio de Uma Só China” e a implementação do “compromisso de não apoiar a independência de Taiwan”.

Durante sua estada, que dura até segunda-feira, Blinken também deve se reunir com o diplomata chinês Wang Yi e possivelmente com o presidente Xi Jinping, em um esforço para estabelecer canais de comunicação permanentes e abertos para garantir que a rivalidade estratégica entre os dois países não aumente. . em conflito.