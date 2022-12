Idoso de 88 anos aparece no pronto-socorro com bomba de 20 cm no reto: hospital evacuado, esquadrão antibomba intervém

“Ajuda, Eu tenho uma bomba presa no meu ânus.. A cena que aconteceu com as enfermeiras do Hospital Sainte-Musse, em Toulon, na França, será lembrada por muito tempo. Conforme mencionado por vários sites franceses, No sábado, 17 de dezembro de 2022, um homem de 88 anos deu entrada no pronto-socorro com uma granada alojada no ânus.. de acordo com o que está escrito nele Var Mateen, O octogenário havia determinado imediatamente que a bomba havia sido descarregada, mas como medida de precaução, a administração do hospital pediu ajuda ao esquadrão antibombas e, acima de tudo, evacuação hospitalar Porque a bomba não era uma bugiganga.

De acordo com jornais locais, os bombeiros, que chegaram como reforço, construíram uma tenda exterior e aí o idoso de 88 anos foi tratado. Então o cirurgião de plantão conseguiu retirar o corpo dela: Uma granada que remonta à Primeira Guerra Mundial tem quase 20 Centímetros de diâmetro e entre cinco e seis centímetros. Das conclusões que li em alguns sites italianos sobre por que o homem foi encontrado com essa coisa no reto, nenhum vestígio foi encontrado nos jornais franceses.