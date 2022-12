Zelensky ao Congresso dos EUA: “A Ucrânia está viva e lutando, nunca nos renderemos” – The World

Diante das “táticas primitivas” russas e “contra todas as probabilidades, a Ucrânia não caiu, mas viveu e lutou”: “Nunca nos renderemos”. E isso também graças ao apoio “essencial” dos Estados Unidos: “Quero agradecer aos americanos” e dizer-lhes que a ajuda prestada a Kiev “não é uma caridade, mas um investimento na segurança global e na democracia”. Volodymyr Zelensky ficou claramente emocionado ao falar no Congresso dos EUA, onde foi saudado com uma ovação de pé e uma salva de palmas. “Isso é demais para mim”, diz ele, agradecendo aos senadores republicanos e democratas, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e a vice-presidente Kamala Harris. “O próximo ano será decisivo”, admite Zelensky ao Congresso. “Você pode acelerar nossa vitória”, acrescenta ele, referindo-se indiretamente à ajuda que está sendo avaliada e que foi recebida com ceticismo por alguns republicanos. O presidente ucraniano fala da Rússia como um “estado terrorista” que deve ser responsabilizado pela guerra: Moscou pode parar a agressão “se quiser”. Em seguida, ele também envia uma mensagem aos russos de que, em sua opinião, eles serão livres “apenas quando derrotarem o Kremlin em suas mentes. A tirania russa perdeu o controle sobre nós. A luta continua e devemos derrotar o Kremlin no campo de batalha.” Ele o interrompe várias vezes com aplausos. Entre risadas, ele acrescenta: “Temos artilharia, obrigado. Isso é o suficiente? Honestamente, não.” Zelensky então cita a Segunda Guerra Mundial, a Ofensiva das Ardenas e Franklin Delano Roosevelt para explicar a resiliência de seu povo e agradecer aos americanos. Ele observa que “uma vitória para a Ucrânia também será uma vitória para a América”, referindo-se à sua proposta de fórmula de paz que já foi apresentada no G20. “Daqui a alguns dias é Natal. Na Ucrânia, também vamos celebrá-lo à luz de velas, não por causa do romance. Não temos eletricidade e muitos não têm água. Mas não reclamamos. O luz da nossa fé iluminará o Natal”. Zelensky observa, repetindo que o que milhões de ucranianos agora esperam é “vitória, apenas vitória”. Depois disso, o presidente deseja a todos “Feliz Natal e Feliz Ano Novo”, antes de erguer ao Congresso a bandeira ucraniana que agitava em Pakhomt com a assinatura das forças de Kyiv. Antes de seu histórico discurso no Congresso, Zelensky se encontrou com Pelosi e com o líder democrata do Senado, Chuck Schumer. O próprio Schumer relatou que, segundo o líder ucraniano, a não aprovação do auxílio contemplado pelo Congresso poderia resultar em perda de vidas. Os democratas estão unidos em seu desejo de apoiar Kyiv, enquanto entre as fileiras dos republicanos há objeções. O ceticismo atendeu ao pedido de Zelensky por mais ajuda para combater a Rússia na linha de frente. Após sua visita a Washington, não está excluído que o presidente ucraniano também possa visitar o Reino Unido e, possivelmente, a França e a Alemanha em um futuro próximo, de acordo com relatórios da CBS.

Encontro na Casa Branca

Chegamos ao 300º dia do ataque brutal e não provocado da Rússia à Ucrânia. Isso foi afirmado por Joe Biden em entrevista coletiva na Casa Branca com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. E o presidente dos EUA enfatizou: “Você nunca estará sozinho”. Biden enfatizou que “a luta da Ucrânia é parte de algo maior. Os americanos enfrentam os valentões e lutam pela liberdade”.

Os mísseis Patriot “aumentarão muito nossa defesa aérea”. Zelensky afirmou isso, agradecendo ao “Congresso por seu apoio bipartidário”. Os sistemas Patriot serão um recurso crítico para a Ucrânia em sua defesa contra a agressão russa. Biden disse isso. “Enviar mísseis Patriot não é uma escalada, mas sistemas defensivos”, acrescentou.

“Nunca vi a OTAN e a União Europeia mais unidas do que isso.” Biden disse isso, enfatizando que não há concessão em “apoio e solidariedade” para a Ucrânia. Ele acrescentou: “Todos nós sabemos o que está em jogo aqui, desde a Segunda Guerra Mundial, nenhum país europeu foi atacado.”

“É difícil dizer o que é uma paz justa. Para mim, como presidente, uma paz justa não é um compromisso com a soberania, liberdade e integridade territorial do meu país.” Isso foi afirmado por Volodymyr Zelensky. Putin poderia contornar a Ucrânia e possivelmente invadir os países da antiga União Soviética, de acordo com Zelensky.

Volodymyr Zelensky chegou a Washington como Winston Churchill 81 anos atrás, poucos dias depois que o Japão atacou Pearl Harbor. A primeira visita do presidente ucraniano ao exterior em quase um ano de guerra marca o início de uma nova fase na luta contra a Rússia e o fortalecimento da aliança com os Estados Unidos quando Joe Biden anuncia um novo pacote de armas de quase dois bilhões de dólares, incluindo os patriotas, e garante o apoio de Kyiv enquanto for necessário, enquanto o Kremlin reage com raiva, alertando que não haverá progresso nas negociações de paz. “Os Estados Unidos querem uma paz justa para a Ucrânia”, disse Biden nos primeiros minutos de seu encontro com Zelensky, após recebê-lo com um abraço afetuoso, acompanhado de sua esposa, Jill, na chegada à Casa Branca. Os dois líderes se encontraram pela última vez no Salão Oval em setembro de 2021, quando uma invasão da Rússia era apenas uma ameaça. Naquela época, Zelensky usava terno azul e gravata da mesma cor, figura descontraída e rosto barbeado. Hoje tem o rosto pintado e veste o já famoso uniforme militar. Uma visita histórica, acertada durante um telefonema entre os dois governantes no passado dia 11 de Dezembro, só foi confirmada no passado domingo e foi mantida em segredo até terça-feira à noite por razões óbvias de segurança. Uma viagem tão delicada que a Casa Branca nem sequer transmitiu o programa semanal de Biden no fim de semana, como é de praxe, levantando algumas suspeitas entre os jornalistas que estão acostumados a conhecer em detalhes cada movimento do presidente americano. No entanto, ninguém esperava que Zelensky viesse para a capital dos Estados Unidos. Já em sua última reunião, há mais de um ano, Biden garantiu ao presidente ucraniano seu apoio na defesa da integridade territorial e da soberania da Ucrânia.Depois de trezentos dias de guerra, o compromisso do governo de usar permanece inalterado. “Continuaremos a fortalecer a capacidade da Ucrânia de se defender, especialmente no que diz respeito aos sistemas antiaéreos”, disse Biden. No entanto, a ajuda não incluirá os cobiçados Atacms, mísseis gigantes de longo alcance capazes de atingir até 300 quilômetros e, portanto, provavelmente também em território russo, mas sistemas sofisticados capazes de conter os ataques constantes de Moscou às infraestruturas estratégicas da vila. Mesmo durante as horas em que Zelensky estava em Washington, as sirenes continuaram a soar em todo o país. O presidente ucraniano, deixando claro que “a guerra não acabou”, agradeceu a Biden pela ajuda “do fundo do coração”. “Estou aqui para continuar a cooperação para aproximar nossa vitória. No próximo ano teremos que devolver a bandeira ucraniana e a liberdade ao nosso povo”, prometeu o líder ucraniano. A assistência dos EUA não se limita a armas. O orçamento federal de US$ 1,7 trilhão que o Congresso aprovará na sexta-feira também inclui US$ 45 bilhões em ajuda à Ucrânia, que excede o pedido de Biden de US$ 37 bilhões. Até o momento, no campo da ajuda militar, econômica e humanitária, os Estados Unidos já concederam quase US$ 68 bilhões em financiamento a Kyiv. Não é por acaso que o presidente dos EUA recebeu Zelensky no final do ano, antes que os republicanos retomassem o controle da Câmara dos Deputados em janeiro. O presidente dos EUA quer garantir que o Congresso continue apoiando a Ucrânia de maneira partidária e pressionada, encurralando membros do antigo grande partido que ameaçaram não assinar mais “cheques em branco” em Kyiv. O apelo de Zelensky no Capitólio, nove meses após seu apelo virtual, deveria fazer exatamente isso, assim como Churchill em 1941 consolidou a coalizão que venceria a Segunda Guerra Mundial e construiria o mundo democrático moderno.