Vladimir Putin continua seu caminho. “Ao longo de 2023, a Rússia defendeu vigorosamente os seus interesses nacionais, liberdade e segurança. “A começar pela operação especial na Ucrânia, da qual nunca recuaremos”, estas são as palavras do Presidente russo no seu discurso de fim de ano. , no qual sublinhou que o principal que une e une os russos é o destino da Pátria. Mãe e pátria. Compreensão profunda do significado mais elevado da fase histórica que a Rússia atravessa. Putin explicou: “Estamos profunda e claramente conscientes do quanto dependemos neste período de nós mesmos, da nossa atitude em relação ao melhor e do nosso desejo de apoiar uns aos outros em palavras e ações. Trabalhar pelo bem comum uniu a comunidade. Estamos unidos em nossos pensamentos, em nosso trabalho e em nossa luta. Nos dias de semana e feriados. Com as características mais importantes do povo russo. Solidariedade, compaixão e coragem.”

Leia também: Guerra na Ucrânia, mísseis hipersônicos Kinzhal mudam o destino: uma torrente de vítimas civis

O chefe do Kremlin dirigiu-se então aos militares que lutam na guerra na Ucrânia: “Nossos corações estão com vocês. Estamos orgulhosos de você e admiramos sua coragem. Eu sei que agora você sente um amor mais próximo e querido por você. O apoio forte e sincero de milhões de cidadãos russos. Apoie um povo inteiro. Ele comentou: A Rússia nunca recuará e não há força que possa dividir os russos e impedir o desenvolvimento do país.