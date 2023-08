A Ucrânia e a Rússia prendem o general Surovkin. Ativando espiões “adormecidos”

O general Sergei Surovikin, que lidera a operação militar especial na Ucrânia, foi destituído de seu cargo e estaria “sob uma espécie de prisão domiciliar”, o que significa que não pode sair de seu apartamento, mas pode receber visitas, escreve um blog de o VChK-OGPU considerado próximo das forças de segurança da Rússia. Conhecido como ‘General Armageddon’, Surovikin é considerado próximo de Yevgeny Prigozhin De fato, no mês passado, espalharam-se rumores sobre sua prisão. Segundo alguns rumores, ele sabia da rebelião do líder de Wagner. O ex-general e agora deputado Viktor Sobolev anunciou que Surovkin havia sido destituído do cargo. Mas ele pode ser trazido de volta para outras missões no futuro.

Leia também

Enquanto isso, de acordo com o The Guardian, Moscou começou a recorrer a células adormecidas implantadas em países ocidentais Ou para agentes e agentes não oficiais, pessoas de terceira nacionalidade ou “ilegais”, os russos que se apresentam como tal passaram anos construindo um disfarce para si mesmos sem fazer nenhum trabalho de inteligência por anos. Os “ilegais” são um legado de um programa soviético que remonta à Guerra Fria. Mas, para provar seu “renascimento”, nada menos que sete supostos imigrantes ilegais foram presos só no ano passado na Noruega, Brasil, Holanda, Eslovênia e Grécia. Alguns conseguiram escapar, possivelmente para a Rússia, outros ainda estão presos no Ocidente.

O retorno a métodos de espionagem mais perigosos e menos fáceis foi forçado pela expulsão, apenas nos primeiros três meses da guerra, de um total de 450 diplomatas de países ocidentais, muitos dos quais eram agentes secretos do FSB, GRU e Sver diplomatas. Até mesmo a possibilidade de passagem de clientes como turistas e empresários se esvaiu diante do aperto de vistos. O trabalho investigativo de Bellingcat após o envenenamento de Sergei Skripal em Salisbury em 2018 também explodiu vários ativistas, cujos números de passaporte eram próximos aos de clientes enviados à Inglaterra pelo novichok e divulgados.

Na Grã-Bretanha, três supostos espiões de nacionalidade búlgara foram presos em fevereiro passado junto com outras duas pessoas, dois meses após a prisão de “Maria Meyer”, proprietária de uma galeria de arte em Ljubljana, e “Ludwig Gish”, dois trabalhadores russos em o SVR (serviço de inteligência). estrangeiro) disfarçado de argentinos. O julgamento dos três começará em janeiro.

Eles se juntaram a um fotógrafo greco-mexicano com uma loja de fios em Atenas. Um guarda de segurança da Embaixada Britânica em Berlim foi condenado a 13 anos de prisão após ser acusado de realizar várias tarefas para a inteligência russa.