Tragédia no mar em Tenerife, morte de um jovem de 25 anos de Cuneo

O corpo de um jovem perdido no mar foi encontrado pela Guarda Civil espanhola na segunda-feira, 14 de agosto, em Tenerife. O corpo é Luca Brignone de Cuneo, nascido em 1998, cuja família mora em Madonna delle Grazie.

O jovem de 25 anos estava de férias nas Ilhas Canárias com a namorada, uma jovem de 23 anos, que foi resgatada e trazida para terra por socorristas do Serviço de Resgate Costeiro do município. A jovem, encontrada em estado de choque, foi atendida pela equipe do Serviço de Urgências Canárias, antes de ser levada de ambulância ao Hospital Universitário Hostilón Sur.

A tragédia ocorreu na costa de Los Gigantes, em Santiago del Teide. Membros do Grupo de Especialistas em Atividades Subaquáticas (GEAS) da Guardia Civil se juntaram às buscas: somente no dia 15 de agosto, por volta das 12h30, a descoberta.