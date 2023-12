“A guerra pode estourar a qualquer momento.” O que ele disse

Não só a Ucrânia e Israel, há sempre isso entre as frentes quentes do mundo Entre as duas Coreias. Ditador norte-coreano Kim Jong Un ameaçou SeulLembre-se disso A guerra pode estourar A qualquer momento.





O que disse o líder Kim Jong Un?

De acordo com o que foi divulgado pela mídia estrangeira e pela agência de notícias ANSA, o líder norte-coreano voltou a ameaçar os inimigos históricos do Sul e voltou a jogar a carta. Do ataque nuclear E arranjo de capacidades Arsenal militar de Pyongyang.

Ele teria acrescentado que a guerra poderia “Explodir a qualquer momentoNo mesmo discurso, Kim Jong Un criticou fortemente os Estados Unidos, acusando-os de representar “vários tipos de ameaças militares”. conflito com Washington.





Kim Jong Un testemunha o lançamento do foguete Chollima-1 e do satélite Malligyong-1

“Precisamos responder rapidamente ao que for possível Crise nuclear E continuar a acelerar os preparativos para a pacificação de todo o território da Coreia do Sul, mobilizando todos os meios e forças materiais, incluindo nucleares, em caso de emergência.

Coreia do Norte já não procura apaziguamento

Segundo fontes, o próprio ditador norte-coreano anunciou que já não tem qualquer intenção de procurar uma forma diplomática para permitir isso. Reconciliação e reunificação Com a Coreia do Sul.





“Eu penso isso Um erro que nunca deveríamos cometer novamente “Consideramos as pessoas que nos declaram o 'principal inimigo' como pessoas com quem procuramos a reconciliação e a unidade”, disse ele à Agência Central de Notícias Coreana da Coreia do Norte.

Afirmou que a situação é uma “crise contínua e incontrolável” e, segundo Kim Jong-un, foi provocada por Seul e Washington. Assim, os preparativos para a guerra são possíveis a qualquer momento.

A promessa a Donald Trump para as eleições de 2024

Há duas semanas, surgiram relatos sobre um possível acordo entre Kim Jong Un e… Ex-presidente dos EUA Donald TrumpQue teria celebrado novos acordos com o ditador norte-coreano caso este vencesse as eleições de 2024.





O empresário vai pensar na possibilidade Abandonando as armas nucleares Já desenvolvido em Pyongyang, propondo incentivos para Evite produzir novas armas.

Isto constituiria uma mudança radical na direcção de Trump e dos Estados Unidos em geral, que há muito estão empenhados no pedido de redução do armamento nuclear da Coreia do Norte.