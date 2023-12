A União Europeia, luz verde para a entrada gradual da Roménia e da Bulgária no espaço Schengen

Os países da UE deram por unanimidade luz verde à entrada gradual da Roménia e da Bulgária na zona de livre circulação de Shengendi. A Áustria, o último país a opor-se ao acordo, anulou o seu veto. A decisão implica que, a partir de Março, os controlos nas fronteiras internas – mas apenas aéreos e marítimos – serão abolidos com estes dois países, que aderiram à UE em 2007, com a Áustria, a Bulgária e a Roménia a comprometerem-se a concordar mais tarde com uma data final da UE. Os controles também estão nas fronteiras terrestres. Isto ocorreu através da actual presidência espanhola do Conselho da União Europeia.

O Presidente do Conselho Europeu disse: “Parabéns aos cidadãos da Roménia e da Bulgária pela extensão do Acordo de Schengen aos viajantes marítimos e aéreos.” Carlos Michelatravés de seu perfil no

Fontes do Ministério do Interior espanhol qualificaram o acordo como “histórico” – que surge após doze anos de negociações – e confirmaram que é uma das prioridades da presidência espanhola do Conselho da União Europeia, que termina amanhã. As fontes sublinharam também que a remoção gradual dos controlos nas fronteiras internas na Bulgária e na Roménia irá “fortalecer e expandir” a zona europeia de livre circulação e facilitar a circulação de milhões de pessoas, com um “impacto social e económico muito positivo em toda a região”.

A Áustria confirmou hoje a retirada do seu veto ao acordo anunciado pela Roménia na quarta-feira e pela Bulgária na quinta-feira. Primeiro-ministro romeno, Marcelo CiolacoEle confirmou que o acordo também incluiria viagens marítimas, das quais o porto de Constanta, no Mar Negro, se beneficiaria, e disse estar confiante de que a adesão plena seria negociada em 2024.

Embora a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu tenham afirmado durante anos que a Bulgária e a Roménia, membros da UE desde 2007, estão prontas para aderir ao Espaço Schengen, a Áustria bloqueou até agora a sua entrada.

O tratado estipula a abolição dos controlos fronteiriços entre os seus estados membros, que cobrem atualmente 4,3 milhões de quilómetros quadrados e incluem 423 milhões de cidadãos de 27 países europeus (23 estados membros da UE e 4 estados não membros).