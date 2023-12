Melania Trump, amarela: ausente em foto de Natal e rumores de crise com Donald

Melania Trump voltou às manchetes devido à sua ausência. Na verdade, na foto de Natal da família não há vestígios da esposa do empresário Donald. Faz algum tempo que o público não a vê com o marido e ela desapareceu do cenário internacional. O que está acontecendo? Houve muitos rumores sobre a possibilidade de ruptura e ruptura do casamento. Será possível que o modelo anterior já não esteja disposto a apoiar o antigo Presidente dos Estados Unidos? Vamos revisar os últimos eventos em ordem.

A foto que apareceu nas redes sociais no Natal deu o alarme. Para congelar um momento de noivado, Kimberly Guilfoyle, parceira de Trump Jr., postou fotos da família Trump no Instagram nos arredores pitorescos de Mar-a-Lago, Flórida. As fotos mostram quatro dos cinco filhos de Donald com seus parceiros, cônjuges, netos e até o pai de Melania Trump, Viktor Knavs. Apenas Eric Trump, terceiro filho do ex-presidente, sua esposa Ivana Trump e Melania estão desaparecidos. Para onde foi o modelo anterior? Esta foi a questão que ressoou persistentemente pela Internet.

Se muitos presumiram que Melania e Donald estavam em desacordo e considerando o divórcio, Stephanie Winston Wolkoff, uma ex-confidente de Melania, estava interessada, segundo o Washington Post, em desmantelar estes rumores. “Melania apoia o marido e vai ficar lá, porque ela é como ele. O casamento deles é uma barganha para os dois. Ela sabe exatamente com quem se casou… Ela aceitou isso e continua a aceitar. As pessoas ficarão surpresas com que.” E revele sua compatibilidade.