Israel – O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | A África do Sul abre uma ação judicial perante o Tribunal de Justiça das Nações Unidas acusando Israel de cometer genocídio

• É o octogésimo quarto dia de guerra: “Mais de 21.500 palestinos mortos”, incluindo cerca de 8.000 crianças, segundo o Hamas. Em Israel, 1.200 pessoas foram mortas no ataque de 7 de outubro.

• Erdogan: “Netanyahu é como Hitler.” Resposta: “Não aceitamos seus sermões.”

• Para Israel, a guerra “continuará por mais vários meses”.

• Organização Mundial da Saúde: “Preocupada com o risco de doenças infecciosas em Gaza.”

• Israel: “Descoberta e destruição de um dos esconderijos de Sinwar”

08h26 – O exército israelense: “Batalhas violentas em Gaza e matança de dezenas de terroristas”.

Há dezenas de terroristas do Hamas mortos pelas forças armadas israelitas nas últimas horas na Faixa de Gaza, onde ainda decorrem “batalhas ferozes”: as próprias IDF relataram isto no seu perfil do Telegram. A força aérea, coordenada pelas forças terrestres, ataca células e infra-estruturas terroristas. A Marinha israelense apoia as forças terrestres com assistência de fogo do mar.” Em particular, lemos no relatório matinal do exército: “Durante a atividade das FDI em Shujaiya, as forças terrestres encontraram uma célula terrorista operando nas proximidades das forças armadas e um terrorista armado com uma granada RPG. As forças foram dirigidas. Um avião do exército israelense atingiu a célula e a eliminou”, enquanto em outro incidente na Cidade de Gaza, “em coordenação com os aviões, o exército matou dezenas de terroristas. Em três horas, ocorreram quatro incidentes para identificar terroristas e a Força Aérea Israelense teve como alvo mais de 15 terroristas armados.” Além disso, “Portanto, houve combates nos quais outros terroristas foram mortos”. Em Beit Lahia, “as forças desmantelaram dois complexos militares pertencentes ao Hamas e encontraram muitas armas, dispositivos explosivos, rifles, equipamento militar e dispositivos de comunicação antes do ataque”. Finalmente, “no prosseguimento das atividades na área, dois agentes de vigilância hostis foram identificados num complexo adjacente às restantes forças na área. Depois de confirmar a identidade dos terroristas, os tanques das FDI bombardearam o complexo onde os observadores foram identificados e os mataram.” READ Alarme Na Tanzânia, pelo menos 5 pessoas morreram devido a uma doença misteriosa

08h25 – Nações Unidas: “81 camiões de ajuda humanitária entraram ontem em Gaza.”

Ontem, 81 camiões carregados com ajuda humanitária entraram em Gaza através das passagens israelita Kerem Shalom e egípcia Rafah. Isto foi afirmado pelo Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), de acordo com o que foi relatado pelo The Times of Israel. A passagem de Kerem Shalom foi fechada durante três dias devido ao que o OCHA disse serem incidentes de segurança, incluindo um ataque de drones do exército israelense, a apreensão de suprimentos de ajuda por moradores desesperados e a transferência não anunciada e descoordenada de prisioneiros e feridos de Antes de Israel. O Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários afirmou num comunicado que “o montante da ajuda continua completamente insuficiente”. “Esta é uma situação impossível para o povo de Gaza e para aqueles que tentam ajudá-lo”, disse o Subsecretário-Geral para Assuntos Humanitários e Coordenador de Ajuda de Emergência. A luta deve parar.”

07h58 – Al Jazeera: “14 prisões em um ataque israelense a um campo de refugiados ao norte de Ramallah”

A Al Jazeera Árabe informou que as forças de ocupação israelenses realizaram um ataque na madrugada de hoje na Cisjordânia e prenderam 14 palestinos do campo de refugiados de Jalazoun, ao norte de Ramallah.

06:04 – Gaza: Griffiths (Nações Unidas) condena veementemente o ataque ao comboio da UNRWA

O Subsecretário-Geral para Assuntos Humanitários e Coordenador de Ajuda de Emergência das Nações Unidas, Martin Griffiths, expressou a sua solidariedade para com a Síria. 'firme condenação' No incidente em que “o tiroteio ocorreu Comboio humanitário Enquanto viajava do norte de Gaza para Rafah.” A Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para os Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNRWA) disse ontem que Veículos que transportam ajuda Baleado por soldados da ocupação, sem causar vítimas. Griffiths confirmado em sua conta READ Covid Alemanha, dados de hoje: 76 mil feridos, 357 mortos. 4.000 pessoas estão em tratamento intensivo

02h34 – Gaza: As Nações Unidas entraram ontem com 81 camiões de ajuda humanitária

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários informou que 81 caminhões carregados com ajuda humanitária entraram ontem na Faixa de Gaza através da passagem israelense Kerem Shalom e da passagem egípcia Rafah. “O montante da ajuda continua lamentavelmente insuficiente”, comentou o OCHA num comunicado.

00:47 – África do Sul abre um caso de genocídio contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça da ONU

A África do Sul entrou com uma ação contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas, acusando o país de ser seu dono. genocídio cometido Na sua campanha militar contra Gaza. Israel respondeu a estas acusações com “nojo” e instou o Tribunal Internacional de Justiça a rejeitá-las. A resolução de qualquer caso perante o Tribunal Internacional de Justiça da ONU poderá levar anos, mas a África do Sul convocou o tribunal a reunir-se nos próximos dias para emitir “medidas provisórias”, instando cessar-fogo. Em Março de 2022, o Tribunal Internacional de Justiça ordenou à Rússia que suspendesse a sua ofensiva na Ucrânia – uma ordem que deveria ter sido juridicamente vinculativa – mas Moscovo continua a ignorá-la. No entanto, qualquer decisão deste tipo acarreta riscos O efeito é enorme Opinião pública internacional.

«Atos e omissões Israel, de que a África do Sul se queixou, é genocida porque pretende provocar Destruição Para uma grande parte Grupo nacional“Um palestiniano racista e étnico”, lê-se no pedido da África do Sul para a abertura do processo. “São necessárias medidas provisórias neste caso para proteger contra novos danos graves e irreparáveis ​​aos direitos do povo palestiniano ao abrigo da Convenção do Genocídio, que continua a ser violada. impunemente.” O Artigo 9 da Convenção sobre Genocídio estipula que: Qualquer estado parte da Convenção Apresentar uma reclamação contra outra pessoa perante o Tribunal Internacional de Justiça, mesmo que não tenha ligação direta com o litígio em questão. READ Covid: 34.000 infecções a mais na Grã-Bretanha, mas apenas 6 mortes - na última hora

No ano passado, o tribunal decidiu que a Gâmbia poderia acusar Mianmar de genocídio. O tribunal também decidiu, num caso entre a Croácia e a Sérvia, fazê-lo Privar os residentes de comida, abrigo e cuidados médicos Outros meios de subsistência constituem um ato de genocídio. “A intenção genocida é considerada o elemento mais difícil de provar, mas os israelitas encarregados de processar este conflito fizeram uma série de declarações que demonstram prontamente a intenção necessária para a ‘destruição total ou parcial’ da população palestina de Gaza.” Susan Akram, Diretora da Clínica Internacional de Direitos Humanos da Universidade de Boston, disse:

Por exemplo, Akram citou uma referência a: Ministro da Defesa de Israel, Yoav Galant Para os palestinos de Gaza “animais humanos” E a declaração subsequente do major-general das FDI, Ghassan Alyan, de que: “Os animais humanos devem ser tratados desta forma. Não haverá eletricidade nem água.” [a Gaza]Não haverá nada além de destruição. Você quer o inferno, você vai conseguir o inferno».