Gás e o acordo da União Europeia para reduzir o consumo. Itália só terá que cortar 7%

Alemanha: uma União Europeia unida que importa

“É muito importante que a União Europeia se una e dê um forte sinal a Putin e à Rússia, mesmo no dia em que o fluxo de gás do Nordstream 1 for reduzido em mais 20%.” Foi o que disse o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, no Conselho Extraordinário de Energia. A última versão do plano de emergência de gás da UE, negociado pela presidência checa, oferece “muitas concessões, e é assim que a UE funciona”, e o facto de as excepções feitas conduzirem a “muita burocracia é um risco, mas as isenções são razoáveis”, observou Habeck.

Mesmo a França, que no dia anterior à reunião havia manifestado sua oposição ao projeto inicial, finalmente apreciou as exceções oferecidas como um compromisso.

Espanha: um novo pacote mais equilibrado

“Todos nós acreditamos que, quando alguém pede ajuda, deve ser ajudado”, disse a ministra da Energia espanhola, Teresa Ribera Rodriguez.

A Espanha está entre os países que nos últimos dias se opuseram abertamente à primeira versão do plano apresentado pela Comissão Europeia. O novo plano elaborado pela Presidência checa da União Europeia é “mais equilibrado”, que é “um pacote muito delicado que foi cuidado por todos, e embora não satisfaça completamente ninguém, pode ser uma reunião em particular. Um ponto positivo, que deve ser continuado.” “Acho que é um passo muito importante para a União Europeia e a segurança energética e para lidar com esse contexto geopolítico muito difícil”, acrescentou.

Irlanda, também solidária com a Alemanha

O plano da UE de fornecer gás para o próximo inverno não visa apenas ajudar a Alemanha, já que “a Áustria tem mais exposição ao gás russo” do que a de Berlim. “Mas, sim, há solidariedade, e mesmo que seja um dos maiores membros, convém mostrar solidariedade ‘para a Alemanha’, ‘porque na solidariedade todos crescemos’. Margem do extraordinário Conselho de Energia de Bruxelas.