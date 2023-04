Guerra Ucrânia-Rússia, notícias de 29 de abril | Drone atinge um armazém em Sevastopol. Prigozhin: “Wagner pode deixar de existir em breve.”

• 23 pessoas foram mortas no ataque russo a Uman, incluindo crianças entre as vítimas. • Ministro da Defesa ucraniano, Reznikov: “Os preparativos para o contra-ataque estão na fase final.” • Putin assina a lei: qualquer pessoa acusada de alta traição pode pegar prisão perpétua. • A União Europeia: «Um acordo alcançado com 5 países que impediu o trigo ucraniano».

Durante a noite, um ataque de drone ucraniano causou uma explosão e um grande incêndio em um depósito de petróleo no distrito de Kozacha, em Sevastopol, na Crimeia. Segundo fontes locais, uma grande área de cerca de 1.000 metros quadrados, foi relatado, pegou fogo UNIAN no Telegram.

O Grupo Wagner, o campeão da luta feroz em Bakhmut, pode em breve deixar de existir. Isso foi afirmado pelo chefe da brigada especial, Yevgeny Prigozhin, falando com o blogueiro de guerra Semyon Pegov. As palavras do “cozinheiro de Putin” foram gravadas em um vídeo postado nas redes sociais, mas não se sabe se Prigozhin estava falando sério ou brincando ao pronunciar aquelas frases sobre a dissolução de sua milícia. É certo que o chefe Wagner reclamou repetidamente da falta de munição e assistência do exército russo. “Wagner, em um curto perÃodo de tempo, deixará de existir. Ele enfatizou que nos tornaremos história e não há necessidade de se preocupar, pois essas coisas podem acontecer.