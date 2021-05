Pescarias após Brexit, o Reino Unido e a França enviam navios militares para a ilha de Jersey. União Europeia: “Londres viola os acordos”

Uma nova frente de confronto entre França e Reino UnidoQue é consumido na água Engasgando Porque Brixi. No centro da questão pescariaO ponto crucial no acordo de divórcio deEuropaMas o que Londres interpreta como restritivo. Cerca de 50-60 traineiras francesas protestaram na ilha Jersey – Que fica a 22 km da costa Normandia – Nas condições que são consideradas punitivas Londres Por sua atividade: de fato Navi francês Pode funcionar dentro de casa 12 milhas Das costas britânicas apenas se demonstrarem uma conexão comprovada e de longa data nas mesmas águas. Neste caso, eles ainda precisam obter um arquivo Licença de autorização, Que até agora é licenciado pelas autoridades Jersey Ele deu uma fração: o sinal verde foi realmente dado a apenas 41 barcos de 344, e as autoridades britânicas também impuseram restrições de quantidade Capturar Para navios estrangeiros e redes que podem ser usadas na água Londres. Somente no início da tarde dezenas de barcos de pesca franceses voltaram França Abandone o protesto. Agora – disse ele Ludovic Lázaro Em nome dos pescadores franceses – cabe aos ministros chegar a um acordo. Não podemos fazer muito mais. ”Presidente do Comité Regional das Pescas em NormandiaE a Dmitry Rogoff“A demonstração de força aconteceu”, acrescentou. Ele também acrescentou: “Agora ele tem que desempenhar um papel Política. Caçadores não têm o direito de bloquear uma ilha Jersey Para conseguir o que eles querem. “

Resposta ao protesto: França e Reino Unido Eles enviam navios Daí os confrontos que levaram ao primeiro-ministro britânico Boris Johnson Enviar Dois navios de guerra (Severn e Tamar) na noite de quarta-feira para patrulhar a área e impedir a tentativa de bloqueio dos pescadores. Esse trabalho, porém, foi seguido por outro: diz ele Le FigaroO presidente Macron deu a volta Dois navios militares Para zelar pela área, segundo palavras do ministro francês encarregado do mar, Annick GirardanQue previu na terça-feira, antes da Assembleia Nacional se reunir em Paris, a prontidão da França para o asiloMedidas de retaliaçãoEm direção a uma ilha Jersey Se as autoridades britânicas continuarem a restringir ser capaz de De caçadores. A Comissão Europeia interveio no assunto nestas horas, acusando Londres de “não respeitar as disposições do acordo pós-Brexit” no que diz respeito à pesca. Até que recebemos Mais justificativas das autoridades do Reino Unido“Acreditamos que não deve ser aplicado”, disse uma porta-voz do ACNUR. “Nós somos atraentes apenas relaxe E moderação. ”Então, resultou na reação dos Caçadores Ameaçando impor um cerco a Saint Helier, A capital e principal porto da ilha, com o risco de privar os seus residentes até de corrente elétrica 95% dele é fornecido pela França. Especificamente, o contrato de fornecimento terminará em 2026, No mesmo ano, o período de transição da pesca terminará. Após este prazo, Londres Com certeza seria capaz de bloquear barcos de pesca estrangeiros.

Objeto – A resposta do governo local foi um pedido de ajuda em Londres, que chegou na forma de duas unidades da Al-Qahirah Royal Navy Agora encarregado do Monitor de Situação. O Reino Unido afirma “ela Apoio inabalável Em Jersey “, disse Boris Johnson na noite passada após conversas com o primeiro-ministro da pequena ilha, John FounderE o ministro das Relações Exteriores, Ian Gurst. Enquanto isso, os protestos continuam: “Nossos barcos partiram de quase todos os lugares, da Bretanha e da Normandia. É incrível poder se mobilizar assim Muitas pessoasUm dos pescadores franceses que participaram do evento disse à AFP: ” Roman Davaudette. Fontes de notícias imediatamente dizem que enquanto outros barcos de pesca continuam a navegar, alguns estão tentando evitar Commodore Goods Fame Para sair do porto de Saint-Helier. Pelo menos três barcos de pesca da mesma Jersey deveriam se juntar ao protesto.