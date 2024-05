O Hamas está em guerra, as notícias de hoje ao vivo

Al-Tijani: Novos fundos para Gaza da Itália e 5 milhões para a UNRWA

O vice-primeiro-ministro Antonio Tajani anunciou, durante a sua conversa telefónica com o Presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, que “o governo providenciou novos financiamentos em benefício do povo palestiniano, num total de 35 milhões de euros, para além dos fundos que foram atribuídos. ” Isso já foi feito em resposta à crise. Destes, 5 milhões serão atribuídos à UNRWA: Após o trabalho realizado pelo comité independente chefiado pelo antigo ministro francês Colonna e as medidas tomadas para proteger o princípio da neutralidade, a Itália decidiu Retomada do financiamento para projetos específicos destinados a ajudar os refugiados palestinosMas só depois de controlos rigorosos garantirem que mesmo um cêntimo poderia acabar por apoiar o terrorismo: o financiamento foi interrompido depois de 12 funcionários terem sido acusados ​​de participar nos ataques de 7 de Outubro.

Em vez disso, trinta milhões de euros serão atribuídos à iniciativa “Food for Gaza”. Durante a conversa, Tajani anunciou que depois de atribuir os dois primeiros pacotes de ajuda no valor de 20 milhões, o governo decidiu preparar um novo terceiro pacote, que decidiu aumentar para 30 milhões dos 20 milhões já identificados nas últimas semanas. euro. A iniciativa “Food for Gaza”, apresentada pelo Vice-Presidente do Conselho ao Ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Katz, durante a sua visita a Roma, em 7 de Abril, foi activada em coordenação com a Organização para a Alimentação e Agricultura, o Programa Alimentar Mundial e a FICROSS. prestar assistência concreta relativamente à Faixa de Gaza. Segurança alimentar para o povo palestino.

Está prestes a O apoio adicional soma-se ao trabalho realizado pela Itália na frente humanitária durante os últimos meses para retirar 156 cidadãos palestinianos da Faixa de Gaza, incluindo 58 menores feridos. Que se beneficiaram do cuidado dos nossos hospitais e dos seus acompanhantes na Itália. Paralelamente, a cooperação com os Emirados Árabes Unidos continua activa do ponto de vista médico, através do envio de pessoal italiano para os Emirados Árabes Unidos, onde os nossos médicos contribuíram visitando e realizando cirurgias em alguns pacientes crianças gravemente feridos que foram transferidos de Gaza.