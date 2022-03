Resíduos de mísseis em casas: ‘Nunca seremos neutros novamente’ – Corriere.it

para Lorenzo Cremonese

Cidadãos associados a Moscou também se tornaram nacionalistas e inclinados à resistência. Dezenas de pessoas foram mortas em Chernihiv, incluindo um americano

Desta vez um naufrágio Míssil russo atingido por antiaéreo ucraniano Eles caíram em prédios em nenhuma ordem particular, criando Destruição mais ampla Mas é menos grave do que o que ocorreu nos últimos dias no resto da cidade. Sem fogo com Dezenas de apartamentos completamente destruídosmas Centenas e centenas de janelas e caixilhos de janelas foram quebrados. ontem de manhã Funcionários do município de Kiev Eles doaram rolos inteiros de celofane para cidadãos que estavam com pressa para consertar suas casas de alguma forma e evitar o frio rigoroso do inverno no distrito de Darnytskyi. Hospitais relataram que uma pessoa foi morta, três ficaram gravemente feridas, dezenas ficaram levemente feridas e 35 civis foram evacuados. Como nos últimos dias, o fato de tantos estarem desabrigados e os demais dormirem em abrigos evitou um massacre.

Em Kiev por uma semana agora você ouve as sirenes ansiosamente à noite, então, As franjas ressoam E no meio da manhã, as redes sociais dão detalhes Os últimos ataques russos. Com uma diferença significativa em relação ao bombardeio indiscriminado de civis em outras partes do país, incluindo vilarejos fora da periferia da capital. "Os russos estão atualmente tentando atirar em alvos militares no centro da cidade. Mas eles claramente têm mísseis subdesenvolvidos e pessoal mal treinado, bem como mísseis terra-ar que estão tentando interceptar. como ele, Eles atacaram aleatoriamente áreas civis", explica o chefe de polícia da região de Kiev, Andrei Nepetov. Todos eles diferem, por exemplo, do bombardeio de áreas centrais direcionadas Chernev, A cem quilômetros ao norte, cerca de sessenta pessoas morreram nas últimas vinte e quatro horas, incluindo um cidadão americano.

A dura reação da população contra Putin E seu exército está garantido de qualquer maneira: cada alarme, cada ataque, cada bomba, cada vítima não desperta nada além de raiva e desejo de vingança. Putin esperava obter apoio? Ele é um criminoso, um lunático perigoso, que tem exatamente o efeito oposto. Você tem que detê-lo, você tem que nos ajudar. Putin deveria saber que não há nazistas aqui, como ele absurdamente declara, mas há civis que amam a paz. “Mas agora a Europa e a Otan devem nos ajudar a eliminá-lo e reduzi-lo em uma situação que não ameace mais a paz mundial”, diz Lida, de 60 anos, que vive em um dos prédios danificados e trabalha no supermercado do bairro, chorando.

Falando com essas pessoas, pergunta-se como a futura Ucrânia que Putin deseja em troca do fim da agressão pode ser "neutra". Isso se deve ao fato de que mesmo aqueles segmentos da população que até um mês atrás estavam associados a Rússia por motivos étnicos, culturais, familiares ou religiosos, Eles se tornaram profundamente nacionalistas, empenhados em defender a identidade independente da Ucrânia e apegados aos valores do Ocidente democrático. Ironicamente, muitos moradores de apartamentos afetados pelo governo de Putin hoje são de origem russa. Nós mesmos somos russos. Minha tia Taisia ​​mora em São Petersburgo. Parte da família do meu marido reside em Moscou. Antes de 24 de fevereiro, conversávamos diariamente por telefone. Mas agora não posso mais ouvir seus discursos, é claro que eles têm medo de sua polícia, ou estão sofrendo lavagem cerebral pela mídia controlada ", diz Oksana, de 42 anos. Sua vizinha Tatiana acrescenta: "Putin destrói Mariupol , Kharkiv, ameaça Odessa, que era a cidade mais pró-Rússia na Ucrânia e é um exemplo para a futura guerrilha."