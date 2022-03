Russos do Vietnã – ilGiornale.it

O Reino Unido instalará em breve um sistema de defesa antimísseis na Polônia: o ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, anunciou isso no final de uma reunião com seu colega polonês, Mariusz Blaszczak. Wallace explicou que o objetivo é ajudar Varsóvia a proteger seu espaço aéreo de uma possível agressão russa. “Posso anunciar que decidimos instalar o Sky Saber, um sistema de defesa aérea de médio alcance, na Polônia, e mobilizar uma centena de pessoas”, disse Wallace, enfatizando que a Polônia “carrega grande parte do ônus das consequências. ” desta guerra.” Na Ucrânia, Wallace não disse quando o sistema será instalado.

Assim, o Reino Unido implantará cem homens e o sistema de mísseis de defesa aérea Sky Saber na Polônia. Entregue ao Exército Britânico no ano passado, o Sky Saber é um avançado sistema de mísseis terra-ar capaz de destruir caças e mísseis; Segundo os desenvolvedores que o desenvolveram, ele é capaz de atingir um objeto do tamanho de uma bola de tênis que se move mais rápido que a velocidade do som. Wallace deixou claro depois de se encontrar com seu colega polonês que era necessário “garantir a segurança do espaço aéreo polonês de qualquer nova agressão russa”.

Os aliados ocidentais forneceram ao exército ucraniano cerca de 17.000 mísseis leves, autoguiados e disparados pelo ombro, que se tornaram a arma de escolha na guerra terrestre.

Estes são usados ​​com grande efeito na destruição de veículos blindados a curta distância. Biden disse que Washington enviaria outros 2.000 mísseis Javelin para a Ucrânia. Armas, munições e coletes à prova de balas. Os novos itens de armas dos EUA também incluem 7.000 outras armas antiblindagem, milhares de metralhadoras, rifles e lançadores de granadas, 20 milhões de cartuchos de munição para armas pequenas em conformidade com os padrões russos e da OTAN e 25.000 conjuntos de armaduras e capacetes. Os Estados Unidos fornecerão à Ucrânia sistemas de defesa antimísseis de longo alcance e drones kamikaze Switchblade, permitindo que as forças de Kiev se defendam melhor contra aeronaves e blindados russos à distância. O anúncio ocorre horas após o discurso do presidente ucraniano Zelensky no Congresso dos Estados Unidos. A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, disse que foi uma “honra” que o Congresso dos EUA tenha ouvido o discurso do presidente ucraniano, que falou no Parlamento Europeu no início de março, na semana passada, no Parlamento britânico, e ontem no canadense. O senador republicano Rob Portman descreveu o presidente ucraniano como “uma inspiração e uma das raras figuras que podem realmente ajudar a mudar o curso da história”.