Ucrânia, o ponto às 2 da tarde, Putin Schulz chama: “Kyiv desacelera” – o mundo

Ainda há confronto em todas as frentes na Ucrânia. Tanto no campo, com os bombardeios ininterruptos, e com a contínua troca de acusações que está revivendo entre Kiev e Moscou, quanto na frente diplomática, com o ministro das Relações Exteriores ucraniano Kupala, que exige à Europa um novo pacote de sanções contra Moscou. . O presidente russo Putin ouviu o chanceler alemão Schulz e em um telefonema, que segundo o Kremlin “dificilmente pode ser chamado de amigável”, lhe disse que “Moscou está pronta para continuar a buscar soluções nas negociações com a Ucrânia, mas Kiev está parando e fazendo propostas cada vez mais irreais para negociações.” O governo polonês também é “importante para manter a paz na Ucrânia” e gostaria de apresentá-lo em breve “à cúpula da Otan e ao Conselho Europeu”, disse o porta-voz do governo Piotr Muller. E enquanto as Nações Unidas estão soando o alarme sobre os refugiados que agora ultrapassam 3 milhões, as sanções contra a Rússia estão diminuindo e certamente não ajudam a acalmar o clima.

O Parlamento Europeu está a fechar as suas portas a diplomatas e funcionários da Rússia e da Bielorrússia. Para eles, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Mezzola, tuitou: “Não há mais lugar na Casa da Democracia”. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia conversa com o alto representante da UE, Josep Borrell, para discutir o novo (quinto) pacote de sanções da UE, o próprio Kuleba sempre escreve no Twitter. Standard & Poor’s rebaixa rating de Moscou. Os russos ainda estão excluídos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no final de março. Hackers teriam interrompido a partida de vôlei da Liga dos Campeões na TV russa com fotos da guerra.

Entretanto, em Roma, encontram-se os primeiros-ministros de Itália, Espanha, Grécia e Portugal, e no final do encontro em Villa Madama, o primeiro-ministro Draghi sublinha que “o desafio mais premente para a Europa neste momento é o da energia. Governo italiano” está disposto a intervir com medidas defensivas sobre famílias e empresas, e que há uma “convergência completa” para uma “defesa europeia” que “torne a OTAN mais forte”.

O comissário econômico Paolo Gentiloni diz estar preocupado que, durante uma audiência no Parlamento, ele não tenha feito segredo da crise na Ucrânia e das sanções da UE, “o impacto na economia europeia é significativo”, mesmo que no momento seja “difícil de medir”. Confirma que “a Comissão da União Europeia vai publicar na próxima semana o novo plano de contenção temporária dos auxílios estatais que, tal como na pandemia, vai permitir o apoio às finanças públicas e às empresas de maior risco” e não exclui a possibilidade de utilização de Eurobonds. Mas o Papa também continua a apontar o dedo para o conflito ucraniano: “Estamos acostumados a ouvir notícias de guerras distantes: Síria e Iêmen. Você se acostuma. Agora a guerra está próxima – observa – está praticamente no casa e é isso que nos faz pensar sobre a ‘brutalidade’ da natureza humana, tanto quanto podemos … os assassinos de nossos irmãos.” “O comovente pedido de ajuda de nossos irmãos ucranianos nos leva” a “chorar com eles e trabalhar por eles, a compartilhar o sofrimento de um povo ferido em sua identidade, história e tradições”. “Mais uma vez, a humanidade está ameaçada por abuso de poder e interesses partidários que condenam pessoas indefesas a sofrer todas as formas de violência brutal”.