Crescente Vermelho: ‘O ataque israelense à zona humanitária em Rafah esperava muitas baixas’ – Notícias

O Crescente Vermelho Palestino disse que um ataque aéreo israelense matou e feriu um “grande número” de pessoas em uma área designada para ajuda humanitária perto da cidade de Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza. O Crescente Vermelho disse em uma postagem no Ele acrescentou: “Este lugar foi classificado pela ocupação israelense como zona humanitária”.

A assessoria de imprensa do governo do Hamas em Gaza disse: “Mais de 30 pessoas foram mortas como resultado do bombardeio israelense contra um campo de refugiados a noroeste de Rafah”. Relatado pela Al Jazeera.

O exército de ocupação israelense confirmou que ocorreu um ataque na região noroeste da província de Rafah, onde dezenas de pessoas foram mortas e feridas, e disse que “os detalhes estão sendo verificados”. Ynet publica isso.

Bombardeio israelense em Rafah



Entretanto, após 4 meses, o Hamas voltou a lançar uma barragem de foguetes contra Tel Aviv e no centro de Israel. O exército israelense contou oitoAs Brigadas Al-Qassam – braço militar do Movimento Islâmico – anunciaram a sua retirada da zona de Rafah, extremo sul da Cidade de Gaza, onde o exército israelita leva há semanas uma operação militar “visando” liquidar as últimas brigadas do Hamas .

O novo desenvolvimento veio no mesmo dia Egito reabriu a passagem de Rafah A partir daí, após uma pausa de 20 dias, os primeiros camiões de ajuda humanitária entraram, dirigiram-se ao camião israelita em Kerem Shalom e depois passaram, após serem inspecionados por Israel, na Faixa de Gaza.

Agora todos os olhares estão novamente voltados para o Cairo, onde, desde terça-feira – segundo fontes egípcias que disseram à CNN – As negociações podem ser retomadasCom a mediação do Egipto, dos Estados Unidos e do Qatar, para chegar a uma possível trégua e libertar mais de 120 reféns israelitas ainda detidos em Gaza.

O ataque de Rafah a Tel Aviv e à região centro do país – o maior em muito tempo, e visto pelos analistas como um desafio aberto às Brigadas Qassam – chegou ao início da tarde, soando o alarme e não foram ouvidas sirenes no a área. Kfar Saba, Raanana e Herzliya também foram os mais afetados pela queda de fragmentos de foguetes atingidos por operações de interceptação operadas pela Iron Dome.

Em Tel Aviv, foram ouvidas fortes explosões no céu como resultado da intervenção do sistema de defesa israelense. Dos oito mísseis, segundo o porta-voz do exército israelense, três foram interceptados no ar enquanto os demais passavam. Em Herzliya, um edifício foi atingido – fotos foram vistas nas redes sociais – por estilhaços: duas pessoas ficaram levemente feridas enquanto fugiam para abrigos.

As Brigadas Al-Qassam alegaram que “bombardearam Tel Aviv em resposta aos massacres sionistas contra civis”. O ministro da Defesa, Benny Gantz – que apelou a uma investigação sobre os acontecimentos de 7 de Outubro e o curso da guerra – denunciou que “o tiroteio de Rafah mostra que as FDI devem agir onde quer que o Hamas esteja”.

ANSA ANSA Caminhões de ajuda entram em Gaza pela passagem de Kerem Shalom – Notícias – Ansa.it “Quatro camiões de combustível” já atravessaram a travessia e dirigem-se aos hospitais (ANSA)

Enquanto isso, uma fonte do Estado judeu revelou isso à mídia A retoma das conversações e dos acontecimentos em Haia levou o exército a rever a sua operação na regiãoE downsizing: “Vai continuar operando, mas de forma mais limitada”.

A reabertura da passagem de Rafah – que ocorreu após uma conversa recente entre o presidente Joe Biden e o presidente egípcio Sisi – permitiu, segundo a imprensa egípcia, a entrada de um total de “200 camiões” que se deslocavam do lado egípcio da passagem. Passagem da fronteira de Rafah. O chefe do Crescente Vermelho Egípcio no Sinai do Norte, Khaled Zayed, disse que os caminhões estão se movendo em coordenação entre o Egito, Israel, a UNRWA (Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para os Refugiados da Palestina) e o Crescente Vermelho Palestino. A bordo do navio – tal como foi identificado – passaram pela Faixa de Gaza várias toneladas de ajuda alimentar e quatro camiões de combustível.

Antecipando a reunião da próxima terça-feira no Cairo, o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu convocou o gabinete de guerra para se reunir para discutir a situação, embora nos últimos dias, e sob pressão das manifestações que decorriam no país pela libertação dos reféns, tenha sido emitido um mandato O acordo feito para o acordo deveria ser com o primeiro-ministro David Barnea da Mossad é muito mais amplo do que nas últimas rondas de negociações.

No entanto, o Hamas esclareceu que ainda não recebeu nada dos mediadores e reiterou que a posição do movimento islâmico não mudou. Ele advertiu: “O que é necessário é parar a guerra em toda a Faixa de Gaza, e não apenas em Rafah. Esta é a base e o ponto de partida”. Entretanto, o conflito com o Hezbollah não para, com mísseis e ataques, no norte, na fronteira com o Líbano, e na Faixa de Gaza, o Ministério da Saúde do Hamas atualizou o número de vítimas desde o início do conflito para cerca de 36. mil.

