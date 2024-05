Guerra Israel-Hamas, notícias de hoje

O exército israelense confirmou o ataque na noite de domingo RafaEle afirmou que foi alvo Uma das sedes do Hamas Enquanto uma reunião de alto nível do grupo terrorista estava sendo realizada. O exército israelita afirmou num memorando: “O ataque foi realizado contra terroristas, que constituem um alvo de acordo com o direito internacional, utilizando munições de precisão e com base em informações de inteligência que indicam a utilização da área por terroristas do Hamas”. Entretanto, quatro meses depois, o Hamas disparou mais uma vez uma série de foguetes contra Tel Aviv e o centro de Israel. O exército israelita contava com oito soldados As Brigadas Al-Qassam, o braço militar do Movimento Islâmico, anunciaram que se retiraram da zona de Rafah, a parte mais meridional da Faixa de Gaza, onde o exército israelita tem estado a travar uma operação militar. “liquidar o Hamas” durante semanas. o Ministro da Defesa, Guido Crocito Ele declarou: “Tenho a impressão de que Israel está semeando um ódio que incluirá filhos e netos. O Hamas é uma coisa e o povo palestino é outra. Eles deveriam ter distinguido entre os dois assuntos e feito uma escolha mais corajosa do ponto de vista democrático de visualizar.” Cenário”.

Crosetto: Israel está semeando ódio e isso terá repercussões sobre seus filhos “Tenho a impressão de que Israel está a semear um ódio que incluirá os seus filhos e netos. O Hamas é uma coisa e o povo palestiniano é outra. Eles deveriam ter distinguido entre as duas coisas e feito uma escolha mais corajosa do ponto de vista democrático”. O ministro da Defesa, Guido Crosetto, disse no programa SkyTg24 Live em Milão. Ele acrescentou: “Estamos convencidos de que Israel deve resolver o problema com o Hamas, mas desde o primeiro dia dissemos que este assunto deve ser tratado de forma diferente. Todos os países concordam que Israel deve parar em Rafah. E ninguém nos ouviu.” Agora olhamos para a situação com desespero.” O ministro disse ainda estar “muito preocupado” com a possibilidade de uma “guerra longa”. toda a comunidade internacional, mesmo quando está unida para exigir a mesma coisa… Afinal, não tem valor comparado à vontade de um país, que decide realizar uma ação como a que está acontecendo em Aorina ou agora em Rafa. READ Draghi, Macron e Schultz em Kyiv de Zelensky. Visite Irvine - Europa Egito a Israel: “Respeite a decisão do Tribunal Internacional de Justiça e pare os ataques em Rafah” O Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio instou Israel a “implementar as medidas emitidas pelo Tribunal Internacional de Justiça relativamente à cessação imediata das operações militares” em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, na fronteira com o Egipto. O apelo surge depois de pelo menos quarenta pessoas terem sido mortas num bombardeamento israelita contra um campo de deslocados na cidade. Netanyahu: Vazamentos sobre as negociações fortalecem o Hamas No domingo, funcionários do gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, negaram fugas de informação relacionadas com as negociações para libertar os reféns em troca de uma trégua, considerando que estes rumores “apenas levam ao fortalecimento da posição do Hamas”. O primeiro-ministro disse que os vazamentos “prejudicam as famílias dos reféns e atrasam sua libertação”. A reacção publicada na imprensa israelita seguiu-se a relatos de que um dos negociadores, o general da reserva Nitzan Alon, acreditava que o mandato não era suficientemente amplo para alcançar resultados e disse que o actual governo nunca aceitaria um acordo de reféns. Ministro das Relações Exteriores espanhol: “Amanhã reconhecemos que a Palestina é um dia histórico” “Amanhã, os nossos três países, Irlanda, Noruega e Espanha, testemunharão um dia histórico que certamente nos aproximará do objectivo que todos procuramos: alcançar uma coexistência pacífica e segura no Médio Oriente.” Isto foi afirmado pelo ministro das Relações Exteriores espanhol, Manuel Albarez, quando anunciou o reconhecimento oficial do Estado da Palestina. MSF: Após o ataque israelense a Rafah, 28 mortos e 180 feridos foram transferidos para nosso centro de estabilização READ Kanaan Kaftancioglu é um perigo para Erdogan Após o ataque aéreo israelense que atingiu um campo de deslocados em Tal Sultan, Rafah, durante a noite, 180 feridos e 28 mortos foram transferidos para um centro de estabilização de traumas apoiado por MSF. “Estamos aterrorizados”, diz Jaya Gilita, enfermeira de MSF em Rafah. “O que aconteceu mostra mais uma vez que não há lugar seguro em Gaza. Continuamos a pedir um cessar-fogo imediato e permanente”. O centro ao qual chegaram os feridos foi inaugurado em 15 de maio na área de Tal al-Sultan para receber e estabilizar os pacientes e depois transferi-los para os poucos hospitais restantes na Faixa.



(Reuters) Uma nova queixa apresentada pelos Repórteres Sem Fronteiras ao Tribunal Penal Internacional sobre o assassinato de dois jornalistas em Gaza Repórteres Sem Fronteiras apresentou nova queixa ao Ministério Público Corte Criminal Internacional Sob a acusação de “crimes de guerra cometidos por Israel contra jornalistas”. Solicita-se ao Procurador do Tribunal Penal Internacional que “investiga crimes cometidos contra menores Nove jornalistas palestinos Entre 15 de dezembro de 2023 e 20 de maio de 2024.” De acordo com Repórteres Sem Fronteiras, mais de 100 jornalistas em Gaza foram “mortos pelo exército israelita”. A denúncia menciona “outros Oito casos de jornalistas palestinos E Repórter “Lesionados”, todos eles “no exercício das suas funções”. A ONG afirmou que tinha “boas razões para acreditar que sim”. Alguns desses Eles foram vítimas Assassinatos intencionaisE outros ataques deliberados contra civis por parte do exército israelense”, segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, com sede em Nova Iorquepelo menos 107 jornalistas e profissionais da mídia foram mortos Durante a guerra em Gaza. A reclamação dos Repórteres Sem Fronteiras preocupa em particular jornalistas de… Al Jazeera, Hamza Dahdouh e Mustafa SorayaForam martirizados durante um ataque ao seu carro no sul dos territórios palestinianos. Os militares israelitas alegaram que “os dois pilotavam drones que representavam uma ameaça iminente para as forças israelitas” e descreveram-nos como “agentes terroristas”, acusações rejeitadas pela sua família e empregador. Wafa: “Um palestino de 14 anos foi morto na Cisjordânia” Um menino palestino de 14 anos foi morto a tiros pelas forças israelenses na Cisjordânia. Isto foi escrito pela Agência Wafa – conforme relatado pela Al Jazeera.

O jovem, chamado Majd Shaher Aramin, morreu perto da cidade de Seir, a nordeste de Hebron. Fontes palestinas acusaram os soldados da ocupação de impedirem que as ambulâncias chegassem ao menino, o que o levou a ficar sangrando no chão após ser baleado. Os Estados Unidos estão coletando informações sobre o ataque ao campo de Rafah A Casa Branca está ciente do ataque israelita ao campo de refugiados de Rafah e está a trabalhar para recolher mais informações. Isto foi afirmado por um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional Amnistia Internacional investiga três ataques israelitas A Amnistia Internacional instou o Tribunal Penal Internacional a investigar três recentes ataques israelitas que mataram 44 civis palestinianos, incluindo 32 crianças, como crimes de guerra. Na semana passada, o procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, solicitou um mandado de prisão para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e para altos líderes do Hamas, sob acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A Amnistia Internacional afirmou que três ataques israelitas – um no campo de refugiados de Maghazi, no centro de Gaza, em 16 de Abril, e dois em Rafah, no sul de Gaza, em 19 e 20 de Abril – foram “mais uma prova de um padrão mais amplo de crimes de guerra” cometidos pelos israelitas. militares. em Gaza. Hamas: “Pelo menos 50 pessoas foram mortas no ataque a Rafah.” Pelo menos 50 pessoas foram martirizadas na sequência do ataque israelita ao campo de refugiados a noroeste da cidade de Rafah, no bairro de Tal Al-Sultan. Um porta-voz do Ministério da Saúde em Gaza disse: “As forças de ocupação israelenses cometeram outro massacre hediondo em Rafah, no qual 50 pessoas foram mortas até agora, além de dezenas de feridos, a maioria deles crianças e mulheres”. agitação. Hamas: Os palestinos se levantam contra o massacre de Rafah O Hamas apelou aos palestinos para “se levantarem e marcharem” contra o “massacre” cometido pelo exército israelita na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

“À luz do horrível massacre sionista cometido esta noite pelo exército criminoso de ocupação contra as tendas dos deslocados, apelamos às massas do nosso povo na Cisjordânia, em Jerusalém, nos territórios ocupados e no estrangeiro para que se levantem e marchem, ” disse o movimento num comunicado, furioso com o massacre cometido pela agressão sionista em curso contra o nosso povo na Faixa de Gaza. Exército israelense: dois líderes importantes do Hamas foram mortos no ataque a Rafah O exército de ocupação afirmou num comunicado que, no ataque realizado esta noite à cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, “o terrorista Yassin Rabia, líder da liderança do Hamas na Judeia e Samaria (Cisjordânia, editor), foi preso, assim como Khaled Al-Najjar, um alto funcionário da cidade, foi liquidado. Uma declaração do exército israelense disse que o ataque “foi realizado na área de Tal al-Sultan, a noroeste de Rafah, com base em informações precisas da inteligência”. Hamas: “Pelo menos 35 pessoas foram mortas em Rafah e muitas mulheres e crianças” O Ministério da Saúde controlado pelo Hamas em Gaza disse que pelo menos 35 palestinos foram mortos e dezenas ficaram feridos após os ataques aéreos em Rafah. Traga de volta Al Jazeera. Segundo o ministério, a maioria das vítimas são mulheres e crianças deslocadas que foram alvo de “ferramentas de assassinato em massa”. Autoridade Nacional Palestina: Com o ataque israelense a Rafah, todos os limites foram ultrapassados O porta-voz da Presidência da Autoridade Nacional Palestina, Nabil Abu Rudeina, condenou o ataque a Rafah esta noite, descrevendo-o como um “massacre que ultrapassa todos os limites”. Isto foi relatado pela Agência Palestina Wafa. O porta-voz sublinhou “a necessidade urgente de intervir para parar imediatamente os crimes cometidos contra o povo palestiniano” e apelou à administração norte-americana “para forçar Israel a parar esta loucura e este genocídio que está a cometer em Gaza, especialmente em Rafah”. .” O exército israelense: “Um complexo do Hamas foi bombardeado em Rafah” “Há pouco tempo, um avião do exército israelita bombardeou um complexo do Hamas em Rafah, onde operavam terroristas importantes do Hamas. O ataque foi realizado contra alvos legítimos, de acordo com o direito internacional, utilizando munições específicas e com base em informações precisas que indicavam o domínio do Hamas. uso da área.” Isto foi afirmado pelas IDF num memorando em referência ao ataque que ocorreu esta noite em Rafah. A declaração concluiu: “O exército israelense está ciente de relatos que indicam que após o ataque e o incêndio que eclodiu, vários civis ficaram feridos na área. O incidente está sob revisão.”