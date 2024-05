Israel – O Hamas está em guerra, notícias de hoje ao vivo | Hamas: “Não participaremos nas negociações por causa do ataque a Rafah.” O exército israelense mata um soldado egípcio

Amnistia Internacional investiga três ataques israelitas

A Amnistia Internacional instou o Tribunal Penal Internacional a investigar três recentes ataques israelitas que mataram 44 civis palestinianos, incluindo 32 crianças, como crimes de guerra. Na semana passada, o procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, solicitou um mandado de prisão para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e para altos líderes do Hamas, sob acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A Amnistia Internacional afirmou que três ataques israelitas – um no campo de refugiados de Maghazi, no centro de Gaza, em 16 de Abril, e dois em Rafah, no sul de Gaza, em 19 e 20 de Abril – foram “mais uma prova de um padrão mais amplo de crimes de guerra” cometidos pelos israelitas. militares. em Gaza.

“Os casos aqui documentados demonstram um padrão claro de ataques ao longo dos últimos sete meses, nos quais os militares israelitas violaram o direito internacional, matando civis palestinianos com total impunidade e mostrando um flagrante desrespeito pela vida humana”, disse Erika Guevara Rosas, Senior Diretor. . A organização de direitos humanos conduziu as suas próprias investigações sobre os ataques, entrevistando 17 sobreviventes e testemunhas, e visitando um hospital onde os feridos estavam a ser tratados. Em 16 de abril, um ataque aéreo israelita ao campo de refugiados de Maghazi matou 10 crianças com idades entre os 4 e os 15 anos e cinco homens, segundo a organização, acrescentando que mais de uma dezena de residentes ficaram feridos.

A Amnistia Internacional afirmou: “A bomba caiu no meio de uma rua comercial onde crianças brincavam à volta de uma mesa de matraquilhos”. Dois dos filhos de Jaber Nader Abu Jayab foram mortos. “Encontrei o filho da minha irmã, Muhammad (12 anos). “Ele ficou gravemente ferido e morreu dois dias depois”, disse à Amnistia Internacional. “Então encontrei minha filha de quatro anos, Mila. Ele acrescentou: “Ela ficou gravemente ferida e foi levada ao hospital, mas quando fui ao hospital cerca de uma hora depois, descobri que ela havia morrido pouco depois”. “Então eu vi minha filha, Logan. Ela estava morta”, disse ele sobre a criança de nove anos.