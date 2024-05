Em Stari Saltyev, cerca de 14 quilómetros atrás da linha da frente, os sons dos combates ecoam a estas horas. cidade Vovchansk O fogo acende enquanto os ônibus tentam transportar as pessoas para um local seguro Eles se mudaram para Kharkiv.

“Tudo isto não teria acontecido se o Congresso tivesse libertado a ajuda primeiro e se os americanos nos tivessem permitido usar as suas armas para atacar as linhas inimigas atrás deles”, explica ele. correio Uma fonte militar ucraniana de alto escalão solicitou anonimato porque não estava autorizado a falar.

Nos últimos dois meses, A Rússia mobilizou as suas forças do seu lado da fronteira na região de BelgorodEnquanto as equipes de reconhecimento ucranianas monitoravam o assunto. “De acordo com as regras de combate, não podemos usar mísseis vermelhos ou MLRS.” A fonte explica mais. O motivo é conhecido. Em Washington, até agora decidiram impedir que o seu aliado ucraniano usasse armas em território russo para conter a escalada. A fonte conclui: “Mas estas são as regras de engajamento que os americanos nos impõem, mas eles nunca as usariam se tivessem que defender o seu território”.

Considere o escopo das armas Acredita-se que os ucranianos não estão exagerando quando falam em “duplos pesos e duas medidas”.. Moscou assumiu a responsabilidade Mais de 260 quilômetros quadrados de terreno em 13 dias – Mais do que a Ucrânia conseguiu recuperar durante o contra-ataque do verão passado. Um novo ataque poderá ser interrompido se a administração Biden alterar as regras de combate. Tanto que em Washington – escreve ele O jornal New York Times -E o Ministro da OTAN está pensando seriamente nisso Jens Stoltenberg em entrevista aoEconomistaafirma que os países da NATO devem considerar o levantamento do embargo à utilização das suas armas em território russo para permitir que os ucranianos se defendessem. READ “Somos como zumbis ambulantes. “Não há lugar seguro na Strip” - Corriere.it

Os mísseis Himars e M270 permitem disparar contra a artilharia russa a uma distância segura e também servirão para cobrir as equipas ucranianas encarregadas de escavar fortificações. Se estiverem armados com Atacms, é melhor do ponto de vista dos ucranianos. Afinal, esta não seria a primeira vez durante esta guerra que a linha vermelha ficou rosa e depois branca. Isso aconteceu com a Crimeia. Em 2023, o Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, deu luz verde para usar armas dos EUA para lançar ataques na península, que o presidente russo, Vladimir Putin, anexou ilegalmente em 2014. Desde então, as forças ucranianas lançaram tudo, desde mísseis de cruzeiro anglo-franceses até Atakum, ataques que colocaram Moscovo em sérios problemas no Mar Negro.

Em Washington, pelo menos com palavras, eles estão tentando colocar água no fogo Porque outra questão se aproxima. Se os F-16 fossem equipados com mísseis ar-ar ocidentais de longo alcance, Uma vez implantado nos céus, teria de enfrentar aeronaves russas antes de estas cruzarem o espaço aéreo ucraniano; falar de linhas vermelhas e brancas seria certamente redutor.. Não é por acaso que o Ministro da Defesa na segunda-feira Lloyd Austin Quando um jornalista lhe perguntou se os sistemas de defesa aérea americanos estavam sendo usados ​​para abater bombardeiros russos que visavam Kharkiv a partir do espaço aéreo russo, ele respondeu: “A dinâmica atmosférica é um pouco diferente.” Vago, mas Austin não pode dizer que matar pilotos russos que voam na Rússia irritaria Putin muito mais do que ataques a soldados de artilharia russos no seu território. Ainda mais se você fizer e disser. Porque isto não pode ser reconhecido publicamente, nem em Moscovo nem em Washington, mas o valor de um soldado de infantaria é menor – do ponto de vista económico – do que o valor de um piloto. READ Omicron 2, a nova variante está progredindo em toda a África. Ele se tornará a flecha dominante.

Assim, enquanto os americanos debatem se devem transformar o não em não e depois em sim, os russos avançam. É claro que não resta muito tempo para as eleições nos EUA, por isso é pouco provável que Putin ordene um avanço. Mas se, como esperado, a Rússia abrir um novo eixo na fronteira com a região ucraniana de Sumy, mais ucranianos morrerão. O sangue que torna o czar mais forte.

