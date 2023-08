Covello e Marcantonio, dois visionários do Harlem

Frank SinatraAl CaponeJoe DimaggioFiorello LaGuardia…todas as principais figuras da imigração ítalo-americana em estados? Felizmente não, e nós agradecemos Renato CantorJornalista especialista em história da imigração por sugerir em seu livro “Harlem Itália”: covelo E MarcantonioTwo Visionaries in the Migrant Ghetto”, publicado por Ropettino, duas figuras importantes que não desistiram de seu povo. O livro está entre os podcasts da Canto do livro na reunião di Rimini 2023, organizado pela Associação Italiana de Centros Culturais, e já disponível nas principais plataformas online.

A ação se concentra nas esferas educacional, social e política dos dois protagonistas, ambos também de ascendência lucana. Renato cantor Ele está vivo Harlemespecialmente a região leste, na primeira metade do século passado, quando a fixação dos ítalo-americanos atingiu 90 mil pessoas por volta de 1930, constituindo a maior parte “Pequena Itália” Americano.

Cantor descreve bem os graves problemas daquela comunidade italiana, que tinham menos a ver com a fusão com outras realidades raciais convivendo num bairro tão desastroso na época, do que com uma difícil aceitação do modelo de vida americano. Os italianos tinham má reputação e eram severamente tolerados até pelos católicos mais antigos. vocêA notoriedade irá acompanhá-los por muito tempo, mesmo nas igrejas, relegando-os para as abóbadas das igrejas, enquanto a parte “nobre” ficou reservada aos irlandeses. Durante décadas, a Madona da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, construída pelos italianos no Harlem na 116th Street, foi relegada ao “porão”. No entanto, a gala anual de meados de julho tornou-se instantaneamente um momento de identidade da comunidade.

Enquanto a identidade italiana não encontrou áreas de valorizaçãoSurgiram conflitos entre crianças nascidas em uma terra estrangeira e seus pais, Este último é hostil a uma escola que incutiu modelos de vida incompreensíveis e ao mesmo tempo desarmou o sustento necessário para a família. Esta é a obra do primeiro “visionário” de Leonardo Covello (1887-1982). Ele entende o papel estratégico da educação e inicia um trabalho grandioso que o levará a fundar a primeira escola de ensino médio Harlemda qual será diretor por muitos anos, e a inclusão da língua italiana entre as disciplinas ministradas.

Em colaboração com todas as realidades educativas locais (também no âmbito religioso, e na prática do ecumenismo “pré-literário”), fez do seu instituto uma “escola comunitária” onde também a população adulta encontrava lugares de encontro, discussão e levar a cabo iniciativas, que entre outras, como viu, intervieram. sincero Sinatra. Mas talvez o precursor dele tenha sido um jovem discípulo dele, Vito Marcantonio (1902-1954), que se tornará o segundo “visionário” a contar sobre cantor.

Vito, dotado de uma mente afiada e propenso à ação, foi rapidamente apreciado Fiorello lá Proteger que, como um jovem graduado em direito, o chamou para seu escritório de advocacia e depois fez campanha para a prefeitura de Nova York.

Fiorello e Vito tinham uma clara sensibilidade social e política comum O novo acordo de Roosevelt.

Marcantonio entrou imediatamente na política, assumindo os problemas do bairro e de seu eleitorado. Em poucas décadas, até sua morte prematura em 1954, aos 52 anos, ele foi repetidamente congressista de Washington. Ele tinha seu escritório eleitoral na rua 116, onde recebia todos que tinham uma necessidade ou problema a resolver. Dessa forma, a confiança da população que foi votar foi conquistada por índices de até 90%. Hoje Marcantonio pode ser definido como um “socialista progressista”.

Na época da caça às bruxas, também era considerado comunista, filiação que nunca foi sua, ainda que se aliasse aos próprios comunistas em muitas questões.. Sua habilidade política lhe permitiu concorrer a cinco partidos diferentes e até vencer – no mesmo turno eleitoral – as primárias dos partidos Democrata e Republicano.

Em 2017, a cidade de Nova York nomeou um cruzamento no Harlem, sua “esquina da sorte” entre a Lexington Avenue e a 116th Street, em sua homenagem, no local onde realizou os comícios finais.

E no momento de sua morte por ataque cardíaco, um rosário e uma cruz foram encontrados em seu bolso. Isso não foi suficiente para lhe dar um funeral católico, o que D. Church negou Nova Iorque por suas supostas simpatias com o comunismo. Fale sobre isso naquela ocasião Dorothy Day – Como me lembrei no iminente entrevista líder do movimento católico Fator; Ela criticou esta situação, traçando um paralelo irônico com as histórias Escrito por Don Camillo e Pepon de Guarski – Naquela época ele também era popular em Nova York – evidentemente não compreendido pelo estabelecimento eclesiástico. Para ela, Marcantonio simplesmente praticara as obras de misericórdia reveladas por Cristo.

© Reprodução Reservada

Conselho Editorial