Do nosso correspondente

Minsk – Como é casar com o diabo? Esperar por ele enquanto ele luta, destrói, tortura e mata? Esposas mercenárias de Wagner conversam no Telegram Intitulado “Wagner na Bielorrússia”. Eles sabem que podem ser lidos e retêm (nem sempre) informações importantes, mas seu discurso que começa com um bom dia e se desenvolve até uma boa noite com uma avalanche de coraçõezinhos, beijos e carinhas chorando é uma seção transversal única do ser humano. .

descartáveis O que é inexplicavelmente cruel para nós Para eles são cônjuges, muitas vezes amados e desejadosOs pais de família estão muito ausentes, por vezes indiferentes ao sofrimento de quem os espera, mas sempre campeões. A propaganda de Putin também funcionou nas famílias dos soldados da fortuna. Mesmo entre os alistados na prisão para abolir a punição. Quando se espalhou a notícia da possível incursão de Wagner na Polônia, as esposas conversaram loucamente.

“Vamos meninas, dessa vez nós vamos também.” “É uma oportunidade de se tornarem super mães.” “Eu vou te dizer, se eles me enviarem também, eu vou derrotar todos os inimigos esmagando-os com meus seios.” “Menina, eu também tenho seios grandes, vou te ajudar.” E lá embaixo uma enxurrada de rostos sorridentes rindo até as lágrimas. As mulheres mercenárias podiam se comunicar com seus maridos, apenas enviando uma solicitação de ligação. Os soldados entrarão em contato com eles, quando puderem ou quiserem, por meio do mesmo bate-papo criptografado chamado fluxo.

A solidão e a falta de notícias a incomodam, porém Bate-papo ajuda. • Dia 54 de silêncio. Eu estava destruído. Em 26 de julho, Marina escreve: “Claro que cozinho, mas tudo é para as crianças mesmo. Parei de me barbear e mascarar, não pinto mais o cabelo e tenho as sobrancelhas de Brejnev, se ele não voltar logo, vou ser selvagem.” Albina responde: “Deus nos permita voltar a cozinhar Para nossos homens em breve.” No dia seguinte, Anastasia escreveu suas preocupações sobre as consequências do golpe fracassado: “Sinto muito Wagner, Muitos morreram por Bakhmut, e agora? Eles foram jogados na lamapara”. READ Votação da Grã-Bretanha: Ação salva poços e grandes cidades de desastres - última hora

– Sobre uma das mulheres do canal

Cônsul da Rússia Karim (provavelmente são todos pseudônimos). A professora da turma da minha sobrinha perguntou: “Se um está em Wagner, o que é?” E todas as crianças responderam.Super heroiNão se preocupe, chegará o momento em que também nós lembraremos das mulheres Wagner como heroínas.” No final de julho, as mensagens sobre o possível retorno dos homens tornaram-se mais frequentes.

— Lee ligou. Ele está vivo e prestes a deixar a Bielorrússia. Está em casa em uma semana. Olá.’ Anastasia está menos feliz. o meu voou Na África. É um trabalho muito difícil lá fora, mas ele queria mesmo assim. Deus o salve. Lena intervém com uma pergunta: “Todos eles podem sair de férias?

– Sim, eles saem de férias. Simplesmente Eles cancelaram o contrato. Você verá que eles passarão por Molkino (a base logística de Wagner perto da fronteira ucraniana, agora abandonada nas semanas após a tentativa de golpe, Sr. Dr.) e receberá medalhas e prêmios. Então eles irão para casa. Elena e “Desconhecido” Eles corrigiram. “Minnie disse que não assinou nenhuma rescisão do contrato, eles estão mandando ele para casa na reserva.”