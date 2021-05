Reino Unido e Johnson testarão pesquisas de opinião após Covid e Brexit. Riscos das “cidades vermelhas” e o fardo da reestruturação de Downing Street

É a data de eleição mais importante desde então 2019Daqueles de vocês eleições Que marcou vitória Dos conservadores Boris Johnson, Líder Partido Conservador E o primeiro ministro. Desde então, a política britânica foi abalada – pelo menos – por dois Eventos Isso mudou o curso da história reino: o primeiro, Já certificado pelo referendo de 2016, um divórcio deUnião Européia E em segundo lugar, é totalmente imprevisível e imprevisível, o que é A pandemia COVID-19, Que o governo conseguiu mudar de rumo Para entrar em uma das campanhas de vacinação mais eficientes do mundo. Para complicar o destino do primeiro-ministro lá também ‘Porta de entrada traseira’O escândalo de negócios de luxo Restyling No apartamento privado do Primeiro Ministro A. Downing Street, O que pode comprometer a reafirmação da “Parede Vermelha”, cidades fortificadas em Divorciado Do norte da Inglaterra, Midlands e Wells dois anos atrás Johnson Ele havia sido roubado dos concorrentes.

O Grande quinta-feira Em 6 de maio, quando cerca de 48 milhões de cidadãos foram convidados às urnas, de 7 a 22, as eleições administrativas serão realizadas reino Unido (Incluiu o prefeito LondresMesmo que o Partido Trabalhista seja reeleito Sadiq Khan Há muito tempo como uma conclusão precipitada) e para a taxa suplementar Câmera uma HartlepoolE os parlamentos são renovados neles Wells (onde está Divorciado Deve defender sua maioria relativa tradicional) e EscóciaComeçou com uma vitória Separatistas – como esperado antes pesquisas – Ele vê a segunda tentativa de um referendo para se separar de Reino UnidoApós o fracasso em 2011.

29 de abril – após a notícia do escândalo e investigação relacionada à reforma do apartamento A. Downing Street – YouGov Os conservadores deram estabilidade em 44%, 11 pontos a mais que os rivais trabalhistas Care Starmer, Para 33. Na prática, 1 ponto excede o que a mesma assembleia de voto indicou há uma semana e 2 mais de 9 vagas são suficientes para formar Pogo Para vencer as políticas de final de 2019 em Divorciado Então conduziu Jeremy Corbin.

Uma pesquisa recente conduzida por ele Tempos de domingoPor outro lado, analisa o gosto Principal Nas cidades do “muro vermelho” que foram empurradas para as eleições gerais em dezembro de 2019 Johnson para Downing rua: O jornal mostra que Divorciado Em 45% enquanto eu estou Partido Conservador 44% nas intenções de voto. Mesmo a nível nacional, o jornal dá Divorciado Apenas um ponto atrás Partido Conservador40 a 39% (os 6% restantes apóiam o Hezbollah LibDem E 4% com deram) Não é um bom gesto para o Primeiro-Ministro que, ainda há poucas semanas, com o vento nas velas para a sua vitoriosa campanha de vacinação contra Covid-19, Ele estava firmemente na liderança. Enquete Tempos de domingo Ele revela que 32% dos eleitores do “Muro Vermelho” têm menos probabilidade de votar nos conservadores hoje do que há um mês, aparentemente sentindo um pouco da sujeira em torno da questão.

No entanto, a culminação do consenso nacional geral permanece Os governadores, Que foi confirmado na última semana de abril Também nos mesmos níveis por dois outros institutos; Durante o isolamento Eles morreramEm uma investigação conduzida antes da divulgação da divulgação da reestruturação de Johnson Downing Street, Em meados do mês passado, ele apontou para o declínio do partido no poder, com a lacuna virtual na oposição trabalhista diminuindo para 3 pontos.