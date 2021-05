Registro de nascimento em Marrocos: uma mulher do Mali dá à luz a nove gêmeos

Uma mulher do Mali deu à luz nove filhos, atingindo um recorde mundial. O parto ocorreu ontem em Marrocos e estima-se que seja a primeira vez que nasce um número tão grande de recém-nascidos que podem sobreviver. As autoridades sanitárias marroquinas afirmaram: “Os pequenos estão bem até agora”, afirmando que “os pequenos estão bem até agora”. Gêmeos Eles estão com boa saúde. No passado, nasceram nove gêmeos, mas os bebês viveram apenas algumas horas.

Halima CisseA mãe de 25 anos, que estava convencida de ter apenas sete filhos, descobriu que tinha mais dois filhos. As radiografias pré-natais não conseguiram localizar dois dos irmãos, mas ontem nasceram cinco meninas e quatro meninos. Os bebês foram colocados em uma incubadora com peso entre 500 gramas por quilo e seriam observados por pelo menos três semanas no hospital.

O Gravidez múltipla Manter o interesse pelo Mali e os líderes desta nação africana seguiram passo a passo a espera por Ciesse. Em março, os médicos solicitaram mais atendimento e ginecologistas especializados intervieram para proteger a mulher e o feto. O líder de transição do país, Bah Ndaw, ordenou que ela fosse enviada ao Marrocos e disse: “A mãe e os filhos estão bem até agora.” France Media Ministro da Saúde do Mali, Fanta SibiAcrescentando que o médico financeiro que acompanhou Cisse ao Marrocos a informou do assunto.

Num memorando, Sebi felicitou “as duas equipas médicas do Mali e do Marrocos, cujo profissionalismo reside no feliz desfecho desta gravidez”.

Em três semanas, a mulher e nove crianças devem retornar ao Mali. Antes do nascimento, os médicos estavam extremamente preocupados com a saúde de Sisi e com as chances de sobrevivência de seus filhos. Carregar nove filhos é muito raro e complicações em partos únicos muitas vezes levam à morte dos bebês.

Cissi agora sorri e com os médicos comemora a chegada de seus nove filhos, que ficaram na fila das incubadoras do hospital. Pai de crianças, Árabe capazEle, que ficou no Mali com a filha mais velha do casal, disse à BBC que manteve contato constante com sua esposa e não estava preocupado com o futuro. “Deus nos deu essas crianças – disse ele – Ele decide o que vai acontecer com elas. Não estou preocupado com isso. Quando o Todo-Poderoso faz algo, ele sabe por quê.”

Notícias positivas alegraram muitas pessoas no Mali e em um país atormentado por turbulências políticas e insurgência jihadista.

O primeiro caso conhecido de nove gêmeos nasceu em 1971 em Sydney, mas nenhum dos bebês sobreviveu. Outro casal de 9 gêmeos nasceu em 1999 na Malásia, mas também aqui os bebês perderam a vida logo depois. Em 2009, ele tinha então 33 anos Nadia Suleiman Ela quebrou recordes quando deu à luz oito irmãos na Califórnia, atraindo a atenção mundial. Agora é a vez de Halima Cisi que colocou Mali na liderança com o nascimento de cinco meninas e quatro meninos.