Estamos juntos há 9 anos e agora queremos nos casar.

«Nós nos amamos e isso deve prevalecer». Irmão e irmã querem se casar depois de 9 anos morando juntos. Mas a lei espanhola proíbe isso. O nome deles é Daniel W. EU. “Minha mãe me disse que meu pai havia desistido de nós para começar outra família e que tinha outro filho”, Anna nos conta em entrevista ao Asparole. Desde que seu pai a deixou (ela ainda era uma criança), ela sempre soube que tinha um irmão desaparecido que não conhecia. O que ela não imaginava era que esse irmão acabaria sendo seu sócio. E o pai de seus dois filhos.

a reunião

Naquela época, ele não sabia seu nome nem sua idade, e a única coisa que suspeitava era que um de seus parentes de sangue morava em Granollers (Barcelona), sua cidade natal. “Sempre tive curiosidade de conhecê-lo, principalmente se o encontrasse um dia na rua ou em algum lugar.” Então Anna decidiu procurar por Daniel no Facebook. “Estávamos bebendo e quando saímos para a varanda, ele me beijou. Fiquei chocado. Imediatamente nos separamos e rimos. Depois de um tempo, ele pegou minha mão e me separou dos outros, pensei que ele queria conversar . Mas ele beijou ele de novo e aí eu não fui embora”, lembra Anna A. Notas de notícias.

dificuldades

O casal tentou se separar em duas ocasiões, mas precisou ficar junto depois de três ou quatro dias. “Estávamos nos machucando e não causando nenhuma dor.” Assim, Daniel e Anna tentam aceitar sua situação bizarra antes de torná-la pública.

crianças

Problemas para os filhos do sindicato? “Fizemos testes genéticos. Acontece que nem ele nem eu compartilhamos nenhuma doença recessiva, que é o problema de ter filhos com parentes. Se a gravidez não correr bem, temos outras opções.” Por que seu perfil no Instagram está cheio de fotos de seus filhos? “Coloquei as fotos na minha conta porque elas nos dizem que definitivamente têm alguma síndrome, quando estão absolutamente saudáveis ​​e bonitas”, diz Anna.

Casamento entre irmão e irmã (do mesmo pai) é possível na Suécia: assim diz a lei

O que a lei determina

O procedimento que desejam realizar não é tão fácil, porque a lei civil espanhola não permite o casamento entre parentes diretos, nem permite filhos (embora o incesto não seja considerado crime). Isso significa, no entanto, que Daniel não está legalmente registrado como pai de seus filhos. Mas ele aparece, portanto, como um tio. “Na Suécia, por exemplo, eles casariam conosco. Conversamos com um advogado e eles nos disseram que não seria tão difícil, mas levaria muito tempo e dinheiro.” A história de amor de Daniel e Anna começou quando a jovem descobriu que seu pai era pai de um filho com outra mulher que não era sua mãe.

O papel das redes sociais

Motivada para conhecer o familiar, a jovem procurou o irmão através das redes sociais, nomeadamente no Facebook, plataforma que a levou ao longo do tempo a encontrá-lo e a fazer amizade com ele. No entanto, logo se transformou em outra coisa. A relação foi se fortalecendo com o tempo e chegaram os filhos, principalmente dois, enchendo os dois de felicidade. Agora eles querem terminar sua extraordinária história de amor com o casamento, mesmo que tenham que lutar contra a legalidade.

reações

Sua união causa reações de todos os tipos. “A maioria deles interage bem. Embora existam alguns que são mais relutantes em aceitar nosso relacionamento, eles nos veem como felizes e compatíveis.” ainda: “Nossos amigos passaram por todo o processo e normalizaram. No final tínhamos uma barreira mental, imposta pela sociedade, mas a verdade é que nós dois um dia nos encontramos e nos apaixonamos”, diz ela. “A sociedade é regida por padrões morais e nossa moral, lá no fundo, tem nos impedido de dar esse passo. O que é um absurdo porque, se você pensar bem, nossa relação é como qualquer outra.” E então eles decidiram se casar. Nem mesmo gays Eles podem uma vez. Talvez algo mude agora.

