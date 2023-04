Boom de homicídios nas principais cidades americanas – Ultima Aura

(ANSA) — NOVA YORK, 27 de abril — O número de homicídios nas principais cidades dos Estados Unidos aumentou mais de 10% nos últimos dois anos. Isso foi revelado por um estudo realizado pelo WalletHub e publicado pelo New York Post, segundo o qual as maiores taxas de homicídio foram registradas em Memphis (Tennessee), Nova Orleans (Louisiana), Richmond (Virgínia), Washington DC e Detroit (em Michigan). ).



Também no top 10 estão Durham (Carolina do Norte), Dallas (Texas), Milwaukee (Wisconsin), Las Vegas (Nevada) e Kansas City (Missouri). Depois de comparar o aumento nas taxas de homicídio nas 45 cidades populosas do país entre 2021 e 2023, os cientistas observaram que o crescimento é mais rápido nas cidades lideradas pelos democratas do que nas republicanas. Por exemplo, eles afirmam que as primeiras cinco cidades da lista são lideradas por governos democratas. Embora a pandemia de Covid tenha sido uma das razões para o aumento em primeiro lugar, políticas mais brandas sobre o crime em lugares progressistas exacerbaram o problema para os especialistas. (lidar).