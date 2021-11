“Vou explicar por que a terceira dose nada mais é do que trabalho.”

Villa Roberta, jornalista, graduado em medicina e cirurgia e mentor científico conhecido do grande público, acredita que terceira dose Não tem nada a ver com negócios. Na verdade, também há argumentos de que algumas empresas abandonam projetos, sem que os estudos de caso o sugiram. A comunicação correta continua a ser a chave para sair da epidemia para sempre. E alguns problemas, em termos de circulação de informações, já existem.

Siegfried Ranucci, no último episódio de ‘Report’, falava da terceira dose da mesma forma que ‘negócio farmacêutico’. É normal que Rai use esses argumentos?

“Não acho que seja uma questão da RAI ou de outros canais, ainda que o fato de trabalhar no serviço público deva tornar o trabalho do jornalista mais cuidadoso e rigoroso. Porém, acho que é preciso que todos voltem aos fatos , tentando evitar ser manipulado para obter um consenso fácil. “Ainda estamos em uma posição incômoda que requer atenção máxima. É claro que a Pfizer, em menor grau, está se beneficiando de encontrar uma maneira de nos ajudar a reduzir significativamente os danos causados ​​por esta pandemia. Pode-se negociar os custos. Mas a proteção de anticorpos agora está em declínio. “Um fato estabelecido, e os recalls o fazem voltar e o que importa é passar pela quarta onda com o menor número possível de vítimas e feridos e a carga excessiva sobre os serviços de saúde. ”

E a terceira dose não funciona …

“A terceira dose dá tão pouco trabalho que a Sanofi, que está envolvida em um projeto para fazer sua própria vacina de mRNA contra o vírus, anunciou há algumas semanas que não tinha planos de continuar testando. No entanto, os resultados preliminares do O estudo de fase 1 / II apresentado pela empresa francesa não foi decepcionante: nenhum sinal de preocupação com a segurança e soroconversão com um aumento de 4 vezes nos anticorpos contra SARS-CoV-2 em quase todos os participantes. ”

Em suma, a frase “siga o dinheiro” também funciona neste caso, mas sugere uma narrativa diferente.

“Por que então, depois de alguns dias, abandonar o projeto? Segundo Thomas Triumph, Chefe de Vacinas da Sanofi Pasteur, o objetivo do estudo era antes de tudo verificar a eficácia da plataforma para a produção de vacinas de mRNA. da Translate Bio. No entanto, a A ideia é utilizá-lo para outros fins, da oncologia à gripe, que com a sua gestão sazonal representa um mercado estável e seguro, onde a empresa já se encontra bem posicionada. Para criar novas vacinas contra a Covid ao invés, para Triomphe, pode ser inútil, pois O mercado passou a ser coberto pela Pfizer e Moderna, e em sua opinião, após uma terceira dose, a imunidade deveria ser suficiente para não ter que recorrer a outros recalls. significa que não é um mercado em expansão. “

Porém, há uma minoria vocal que não consegue se convencer da qualidade das vacinas …

“Devemos antes de mais nada estar cientes da epidemia de informação da qual os cidadãos são principalmente vítimas. Ninguém explicou desde o início a complexidade e a incerteza desta situação, e como a ciência tentará nos guiar passo a passo nesta crise, gradualmente coleta de dados para apresentar à política. E a política muitas vezes se esconde atrás da ciência, embora existam diferentes escolhas que podem ser feitas com base nos mesmos dados que não são absolutamente certas ou erradas em termos científicos, mas são impulsionadas por estratégias diferentes, baseadas em valores e objetivos diferentes. Por exemplo, no Reino Unido, tem sido aceito mais vítimas todos os dias para remover quaisquer restrições. Seguimos uma linha mais sábia. Mas cada governo no mundo tomou suas próprias decisões e seguiu sua linha. ”

Onde surge o problema?

“A confusão por parte do público é compreensível. Eles foram oprimidos por discussões científicas complexas, especialmente por meio da televisão, reduzidos a slogans, muitas vezes imbuídos de motivos políticos. Em seguida, médicos e cientistas, por sua vez, misturaram fatos e opiniões. Isso, e tentado para dar ao público as ferramentas necessárias Para decidir o que é melhor, que é vacinar o mais rápido possível. ”

Depois, há a última bolha: o chamado “Pfizergate” …

“Em primeiro lugar, a hashtag está incorreta, que é o nome perfeito para manchetes de notícias, mas se refere a escândalos, corrupção, intrigas políticas, subornos e quem mais sabe o quê. E na verdade se refere ao culpado, Pfizer. ler a história que eles contaram, no entanto, entendemos de forma bem diferente. Tem origem na história de um ex-funcionário do Ventavia Research Group, uma das várias organizações que contratou a Pfizer para realizar o teste de licenciamento da vacina. disparado depois de examinar todas as maneiras de relatar uma série de irregularidades: Os participantes foram colocados em um corredor após a injeção e não foram monitorados. Pela equipe clínica, falta de acompanhamento atempado de pacientes com eventos adversos, subnotificação de desvios de protocolo, erros em manter a temperatura das vacinas, amostras de laboratório classificadas erroneamente e direcionar aqueles dentro da empresa que relatam esses problemas. ”

O que afeta o nível de comunicação …

“Esses são problemas: lembre-se. É verdade que eles foram relatados e investigados. No entanto, é difícil pensar que possam de alguma forma influenciar os dados sobre a segurança e eficácia da vacina Comirnaty. A acusação se refere a apenas três 153 locais envolvidos em todo o mundo, para cerca de 1.000 voluntários em mais de 40.000 estudo. Anos de dados coletados no campo tornam essas declarações menos relevantes para a avaliação da vacina. Agora temos muitos dados para dizer que isso é seguro e O interesse da questão é, ao invés disso, que se trata de um espião para procedimentos abaixo do padrão ótimos, a serem investigados e retificados. Mas também está claro, neste ponto, que o partido da empresa farmacêutica multinacional, tendo pago por trabalho mal executado, está certamente não é culpado. “