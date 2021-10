França, Zemmour aponta uma arma para jornalistas e polêmica irrompe

Uma nova tempestade para a polêmica de extrema direita francesa Eric Zemmour que apontou um rifle de alta precisão para repórteres enquanto assistia ao Milipol Security Show. “Agora não ria mais, vá embora”, disse ele rindo, depois recolocou a arma em um dos estandes de exibição em Villepinte, no subúrbio parisiense.

Mas seu gesto não causou muitos risos, especialmente porque Zemmour, um potencial candidato às eleições presidenciais francesas, disse recentemente que queria “tirar o poder” da mídia. O rifle foi uma arma usada pelo ataque, as ogivas de couro francesas.

Vídeo A partir do gesto de Zemmour, que o repórter do Obs postou no Twitter, ele se espalhou instantaneamente muito rapidamente milhões de visualizaçõesA história foi divulgada por todos os meios de comunicação. Foi a primeira reação Marilyn SchiappaSubsecretário do Ministério da Cidadania. “É terrível. Especialmente depois que ele disse seriamente que ‘queria reduzir o poder da mídia’.” Em uma democracia, a liberdade de imprensa não é brincadeira e nunca deve ser ameaçada “, escreveu ele no Twitter.

Marilyn Schiappa é uma idiota. A resposta de Zemmour, de acordo com seu caráter, foi estranha e ridícula. A polêmica da extrema direita ainda não confirmou se ele realmente pretende concorrer na eleição presidencial da próxima primavera, mas está aumentando nas pesquisas de 6 de outubro que o colocaram na cédula contra o presidente Emmanuel Macron.