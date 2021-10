Covid, da Rússia à ameaça de contágio: o espectro do bloqueio retorna

Enquanto na Itália o debate sobre a licença obrigatória do Covid Green no local de trabalho continua acalorado, na Europa e no mundo eles estão preocupados com o aumento de infecções e mortes. Da Rússia à Grã-Bretanha, é na verdade um registro de casos diários, com o espectro de novas restrições e bloqueios se aproximando. Em um esforço para impedir a infecção, foi Putin quem concordou com o “mini-lockdown” nas últimas horas. E se a Grã-Bretanha resiste a novos bloqueios, apesar do número muito alto de casos, na Romênia há uma morte de Covid a cada 5 minutos, enquanto na Alemanha a infecção continua a aumentar, e na França, após um período de declínio, a epidemia se estabilizou.

Na Rússia, MINI LOCKDOWN parou de funcionar por 7 dias

Ontem, o presidente russo aprovou um mini-fechamento proposto pelo governo de Moscou que prevê o não funcionamento de 30 de outubro a 7 de novembro na tentativa de conter a disseminação de casos de vírus. “O principal objetivo é proteger a vida e a saúde de nossos cidadãos”, disse Putin em um discurso na televisão, pedindo aos cidadãos russos que “mostrem responsabilidade, por favor”. O presidente russo acrescentou que o aumento de casos “infelizmente” está ligado à diminuição das taxas de vacinação no país, e instou a população a se vacinar. Ontem, a Rússia registrou 1.028 mortes e 34.073 novas infecções. No total, foram 226.353 mortes, o maior número de mortes no continente europeu.

Risco de infecção GB 100.000 por dia no inverno

Enquanto isso, a Grã-Bretanha corre o risco de encontrar 100.000 casos do vírus por dia, sendo o inverno iminente a “maior ameaça”. Foi este o alerta lançado pelo ministro da Saúde britânico, Sajid Javid, durante uma conferência de imprensa, durante a qual confirmou que o Serviço Nacional de Saúde estava a funcionar “de forma excelente”. No Reino Unido, o número de hospitalizações por Covid é de cerca de mil por dia, mas “felizmente” o número de vítimas ainda é “baixo”, cerca de cem por dia, disse ele novamente, lembrando que “sempre soubemos que os meses de inverno são a maior ameaça para o mundo. ”caminho de recuperação. O inverno oferece “condições ideais” não apenas para a Covid, mas também para os vírus em geral, “estamos começando a ver o efeito”. Ele ressaltou que “o vírus estará conosco por muito tempo e continuará sendo uma ameaça”.

Somente ontem no país foram 49.139 casos novos e 179 óbitos por complicações associadas à infecção. O anúncio foi feito pelas autoridades de saúde locais. Os números mais recentes mostram que os casos aumentaram 17,2 por cento em uma semana, enquanto as mortes aumentaram 21,1 por cento, novamente em uma semana.

Se não agirmos imediatamente, avança o alerta divulgado ontem pela British Health, existe o risco de uma “crise profunda” nos próximos três meses. Daí o pedido ao primeiro-ministro Boris Johnson para decretar restrições para combater a Covid-19 o mais rápido possível antes que a situação piore. Mas no momento o governo não tem intenção de fazer isso. “Acreditamos que não é hora de passar para o Plano B”, disse o ministro da Indústria, Kwasi Kwarting, em entrevista à BBC sobre o assunto. Conforme esclarecido por um porta-voz de Downing Street, que confirmou que um novo bloqueio completo para conter a propagação do vírus foi descartado.

Na Romênia, há uma morte a cada 5 minutos em Covid

Uma morte a cada cinco minutos. Isso está acontecendo na Romênia devido ao vírus Corona, conforme relatado pela mídia local, enquanto o número de infecções e mortes estabeleceu um novo recorde desde o início da epidemia. As autoridades locais estão falando de 423 mortes desde terça-feira, 390 das quais não foram vacinadas. Também entre as vítimas estavam um jovem de 16 anos infectado com Covid-19, 232 homens e 191 mulheres. Por outro lado, existem 17.158 novas infecções, 266 das quais são pacientes reinfectados. Até agora, 43.039 pessoas diagnosticadas com a infecção morreram.



Acidentes estão aumentando na Alemanha

Enquanto isso, as infecções com o vírus Corona estão aumentando na Alemanha. Ontem, 17.015 novas infecções foram registradas, contra 11.903 na semana passada. A taxa de infecção em 7 dias, indicador escolhido no país, subiu para 80,4 por 100 mil residentes, ante 75,1 na terça-feira e 65,4 na semana anterior.

Na França, infecções estáveis ​​após o declínio

Na França, a epidemia se estabilizou após um período de baixas infecções. Os novos casos de ontem estão em linha com os de terça-feira: 6.036 novas infecções e 21 mortes foram registradas. O anúncio foi feito pela Sainte-France, acrescentando que o número de pessoas atualmente internadas é de 6.465. Há 1.026 pacientes em terapia intensiva.