Uma menina desaparecida na Austrália, o governo oferece um milhão de dólares como recompensa para quem ajudar a encontrá-la

“Espero que alguém se apresente. Se a recompensa o motivar a nos ajudar a trazer Cleo para casa, estamos mais do que felizes em oferecê-la”, disse o ministro da polícia. Paul Babalia. “Estamos todos orando por um resultado positivo. Queremos garantir que a polícia tenha tudo de que precisa para resolver esse problema e é por isso que meu governo não hesita em apoiá-los com esta oferta de recompensa”, disse o primeiro-ministro. Mark McGowan.

a história – As férias, que aconteceram no acampamento Quobba Blowholes, na famosa Coral Cost Coast, viraram um pesadelo às 6h do sábado passado, quando a mãe de Cleo, Ellie, foi acordada por sua irmã mais nova, Ellie, que a menina não estava mais lá . Ela desapareceu com seu saco de dormir vermelho. A mulher e seu parceiro começaram imediatamente a procurá-la em todos os lugares. Não o encontrando, eles entraram no carro esperando que pudessem localizá-lo mais facilmente, mas não havia nada a fazer. Nesse momento, eles chamaram a polícia e ao longo da costa com vista para o Oceano Índico por quilômetros, um helicóptero e vários drones começaram a procurar a menina, que vestia apenas um terno rosa com desenhos amarelos e azuis. As pesquisas continuam por mar e terra.

antigo – A história de Cleo reviveu imediatamente, pelo menos na Europa, a história da menina Maddy McCann, a inglesa que desapareceu durante as férias em família em Portugal em 2007. Mas para a Austrália, existe um precedente que remonta há muito e que deixou uma marca indelével no país. É a história de Azaria, uma menina de dois meses que desapareceu durante um acampamento de férias em agosto de 1980. Os pais disseram ter visto um cachorro se esgueirando para dentro da barraca, mas a investigação terminou em 1982 com a condenação da mãe de matar seu filha e pai por ajudar e encorajar. Toda a Austrália seguiu o processo altamente divulgado com a imprensa principalmente tendenciosa contra os pais. Mas em 1986, a polícia, após outro caso, encontrou evidências no campo de que o pai e a mãe do menino estavam certos, provando que a história do dingo era verdadeira. O julgamento foi reaberto e os dois foram absolvidos e indenizados. E da história um filme foi filmado com Meryl Streep, “A Cry in the Dark”.