‘Não pare por nada’, efeitos colaterais dramáticos – Libero Quotidiano

Joe Biden deixou claro para seus líderes que eles não precisam parar em nada. Isto foi afirmado pelo porta-voz da Casa Branca Jen Psaki sobre a perseguição e morte de membros do exército de ocupaçãoProblemas. Embora os primeiros “efeitos colaterais” fossem muito graves: o segundo ataque de drones dos Estados Unidos, que eliminou supostos homens-bomba pertencentes à célula terrorista afegã, matou dez civis da mesma família, incluindo várias crianças.

As vítimas estavam saindo do carro com seu sotaque caseiro quando o drone as atingiu. Uma tragédia que traz outra má impressão por parte dos americanos, mesmo que pareça que eles não ligam muito porque o único objetivo é derrotar os elementos do ISIS. Embora o porta-voz tenha tido o cuidado de deixar claro que os Estados Unidos atualmente não acreditam que o ISIS ou o Talibã representem uma ameaça real ao seu território nacional.

Também da Casa Branca confirmou em nome do presidente Biden que Tentativa de ataque com míssil ao aeroporto de Cabul Falha: os mísseis podem ter sido interceptados pelo sistema antimísseis dos EUA. Um memorando dos americanos dizia que o presidente havia sido informado de que as operações continuavam e reafirmou a ordem de que os comandantes redobrassem seus esforços para proteger nossas forças no terreno.