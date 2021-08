Um milhão de pessoas sem luz 2 vítimas – Corriere.it

Nova Orleans enfrenta testes de tempestade em memória da tragédia que varreu a cidade em 2015. Apelo aos residentes: não saiam de casa

Embora Ida tenha enfraquecido para a categoria 2 na noite de domingo, o vento ainda estava muito forteE eles podem causar danos significativos por conta própria, conforme demonstrado pelo furacão Laura no ano passado, que devastou a parte sudoeste do estado e causou 42 mortes e 19 bilhões de danos. Atualmente, há duas vítimas: o governador John Bel Edwards teme que as perdas sejam muito maiores. Se você planejasse o pior caminho possível para um furacão na Louisiana, disse o governador John Bel Edwards à The Associated Press, seria algo muito, muito próximo do que estamos vendo. A velocidade com que Ida se transformou em um grande furacão em apenas três dias não deu tempo para emitir uma ordem de evacuação para Nova Orleans.. A prefeita Latoya Cantrell exortou os residentes a ficarem confinados ao cômodo mais seguro da casa e a respeitar o toque de recolher. O presidente Joe Biden está acompanhando esta crise minuto a minuto, juntamente com a crise do Afeganistão. Ele declarou estado de emergência na Louisiana e no Mississippi e falou ao país enfatizando que, assim que a tempestade passar, toda a autoridade administrativa será usada para operações de resgate. Enquanto isso, o governo federal está abrindo dezenas de abrigos e se preparando para distribuir 2,5 milhões de refeições e três milhões de litros de água. Depois do furacão Katrina, a raiva e a perplexidade com o despreparo do governo – em todos os níveis, do local a Washington – foram um sinal do legado de George W. Bush aos olhos dos americanos, talvez mais do que as guerras no Iraque e no Afeganistão. E esse Biden sabe muito bem. A emergência da Covid também complica o cenário. Louisiana está entre os estados com a menor porcentagem de pessoas vacinadas – apenas 41 por cento – e os hospitais estão lotados com os mais gravemente enfermos, cerca de 2.700. A preocupação com as 17 refinarias do estado, que respondem por quase um quinto da capacidade de refino dos EUA, são usinas de energia nuclear. (Louisiana tem duas.)