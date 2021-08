Afeganistão … 5 mísseis ISIS no aeroporto de Cabul: sistemas americanos os interceptaram. Mídia: “Dez vítimas civis no ataque americano”

cinco mísseis Eles iluminaram o amanhecer Aceitação Indo em direção ao aeroporto, onde agora há algumas centenas de soldados americanos decididos a deixar o país nas últimas horas. Mas a ogiva explodiu no ar Interceptado por sistemas de defesa dos EUANão resultou em nenhuma morte ou dano à propriedade ou pessoas, de acordo com o que foi aprendido até agora. Para exigir o ataque novamente ele Estado islâmico na província de Khorasan Quem escreveu no Telegram: Louvado seja Deus, os soldados do Califado atacaram o Aeroporto Internacional de Cabul Como Razi KatyushaEste é o segundo ataque a ser frustrado em apenas dois dias, com a pressão ainda sobre os soldados Afeganistão que continuam acordando, Após o ataque americano ontem, que matou um grupo de terroristas Kamikaze a bordoexplosão de carro, mas também causou 10 civis mortos, todos pertencem à mesma família, segundo um parente Washington PostIncluindo 6 crianças. Um ato denunciado por líderes talibãs como o fez há dois dias: o porta-voz Zabihullah Mujahid Ele declarou que os ataques aéreos “arbitrários” lançados pelos Estados Unidos nos últimos dias em Cabul eram “ilegais”:Condenamos tais ataques Porque é ilegal realizar ataques arbitrários em outros países. Se houver uma ameaça potencial, devemos ser instruídos a não realizar um ataque arbitrário que resulte em vítimas civis. ” Enquanto isso, as críticas Rússia Para congelar as reservas internacionais é proposto para abrir Corredores humanos Para levar ajuda ao povo afegão.

o Casa branca Ele confirmou a tentativa de ataque com mísseis, explicando que “as operações continuam sem interrupção”, conforme afirma o porta-voz. Jin Psaki. “O presidente foi informado de que as operações continuam ininterruptas no aeroporto de Cabul e reafirmou a ordem para que os comandantes redobrem seus esforços para priorizar e fazer o que for necessário para proteger nossas forças no solo”, diz o comunicado.

o CENTCOM Os comentários americanos sobre os desdobramentos do ataque lançado por drones, durante o qual foi neutralizado outro grupo terrorista, que se dirigia em um carro-bomba para o aeroporto da capital. “Temos informações sobre as mortes de civis após nossa operação em Cabul, no Afeganistão, mas ainda estamos avaliando os resultados da operação que destruiu um deles. Ameaça iminente Para o aeroporto. Sabemos que ocorreram fortes explosões após a destruição do carro, o que indica a presença de uma grande quantidade de explosivos que podem ter causado vítimas. “Ficaremos profundamente tristes com a possível perda de vidas inocentes”, disse o exército.

Nesse ínterim, com a aliança ocidental terminando o plano de evacuação do país, os países começaram a pressioná-lo Talibã Para que haja um compromisso de sua parte com os acordos anteriormente firmados, principalmente no que se refere à saída de civis do país mesmo após 31 de agosto. “Quase 100 países” assinaram uma declaração sobre as “garantias do Taleban” para permitir “com segurança” o movimento de saída do país para estrangeiros e afegãos com autorizações de viagem de países individuais. O Secretário de Estado dos EUA disse que o Taleban “será responsabilizado por este compromisso” que assumiu. Anthony Blink.

Moscou: “Não ao congelamento das reservas internacionais afegãs”

Então eles aconteceram nas últimas horas Lutando fora dos bancos do país por causa de pare de emitir liquidez O que deixa a população de joelhos, com a economia estagnada e as famílias sem dinheiro para comprar as necessidades básicas também, Ele voa Critica o congelamento das reservas internacionais do Afeganistão e sugere abertura Corredores humanos entregar ajudar a populaçãoComo afirmou o representante da presidência russa no Afeganistão e diretor da segunda seção asiática do Ministério das Relações Exteriores, Zamir Kabulov. “Se nossos colegas ocidentais realmente se preocupam com o futuro do povo afegão, eles não deveriam criar mais problemas para o povo, como congelar as reservas internacionais do estado afegão localizadas nas margens do país. Estados Unidos da Americadisse sobre ele Interfax. Pelo contrário, agora é hora de “abrir corredores humanitários para levar ajuda à população, ou seja, não deve haver incentivo adicional para as pessoas fugirem do país”. Caso contrário, causará mais crescimento exportações de ópio E a entrada de armas americanas que a coalizão abandonou em um dia Mercado negroEle já era.

Kabulov também acrescentou que o convite é necessário “Conferência Internacional” Que testemunha a participação “dos países que ali estacionaram seus exércitos há 20 anos e fizeram o que vemos hoje” para discutir ” recuperação econômica Afeganistão. É uma questão de honra e consciência corrigir pelo menos alguns dos erros que cometeram. ”