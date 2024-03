Da Ucrânia à Europa, a ameaça de guerra contra Putin. Macron: “Ele não deveria vencer”

Da Ucrânia à Europa, a ameaça de guerra contra a Rússia não pode ser ignorada. “A possibilidade de uma guerra convencional de alta intensidade na Europa já não pode ser descartada”, afirma o Alto Representante da UE, Josep Borrell, falando na Universidade de Georgetown. “Quase todas as capitais europeias estão agora a trabalhar neste cenário, esperando que isso nunca aconteça. verdadeiro.” em Washington.

De Berlim, as palavras do presidente francês Emmanuel Macron ecoaram após a cimeira com o chanceler alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro polaco Donald Tusk.

França, Alemanha e Polónia: Acordo de Kiev

França, Alemanha e Polónia estão “unidas e determinadas a nunca deixar a Rússia vencer”. O Presidente francês continuou: “Partilhamos a convicção de que a nossa segurança e o nosso futuro estão em jogo na Ucrânia”, acrescentando: “Continuaremos como temos feito desde o primeiro dia, não tomando a iniciativa de qualquer escalada”.

Palavras que parecem consistentes com as anunciadas nas mesmas horas em Itália pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros Antonio Tajani: “Acredito que a NATO não deveria entrar na Ucrânia. Seria um erro entrar. Devemos ajudar a Ucrânia a defender-se, mas devemos entrar pela sua interesse.” “Travar uma guerra contra a Rússia significa arriscar a Terceira Guerra Mundial.”

“Nós três levamos muito a sério o nosso apoio à Ucrânia. A nossa força é a unidade, mais do que nunca. Os nossos três países, Alemanha, França e Polónia, têm uma responsabilidade especial a este respeito“, afirma Schulz, após recentes fricções com Paris sobre a política em relação à Ucrânia. A solidariedade e as ações conjuntas são essenciais para defender a paz e a liberdade na Europa, continua Schulz, sublinhando que a ajuda a Kiev não diminuirá.

“Apoiamos firmemente a Ucrânia”, reiterou, embora Berlim não tenha intenção de enviar mísseis Taurus para Kiev, o que, com o seu alcance, permitiria às forças armadas ucranianas infligir danos profundos.

No fundo, ficam as palavras proferidas por Macron na entrevista que concedeu na quinta-feira, 14 de março, à France 2 e à TF1. Quando questionado sobre a possibilidade de enviar forças francesas para a Ucrânia, o presidente respondeu: “Não temos a certeza de que iremos farei isso.” Neste momento não estamos nessa situação, mas não descartamos esta opção. “Não estamos em guerra com a Rússia, mas não devemos permitir que ela vença.” Há dados suficientes para levar o Kremlin a considerar a França “já envolvida” no conflito.

Armas, não soldados, na Ucrânia. no momento

Portanto, a prioridade continua a ser apoiar Kiev através do fornecimento de armas. “O contexto é muito preocupante, mas podem ter a certeza de que a posição da Europa em relação à Ucrânia não irá enfraquecer. A posição da América não deve enfraquecer. Há lições a retirar da história: o apaziguamento e o isolacionismo não funcionaram no passado”, diz Borrell, destacando isso. “A questão hoje não é sequer se os europeus ou os americanos deveriam ‘morrer pelo Donbass’. Pelo contrário, é se estamos dispostos a fornecer a assistência necessária para ajudar os ucranianos a deixarem de morrer pelo Donbass e pelo resto do seu país.” .

A União Europeia e a lição da história

“A lição que aprendemos com a história deveria ser que, se permitirmos que a Rússia varra a Ucrânia do mapa, pagaremos um preço muito mais elevado mais tarde. Na Europa, esta constatação unificou em grande parte a nossa visão estratégica da Rússia. A esmagadora maioria dos europeus está agora europeus”, acrescenta. “Eles consideram a Rússia uma ameaça direta à sua segurança. Este sentimento é amplamente partilhado de Riga a Lisboa.”

Por outro lado, a Rússia é liderada por Vladimir Putin: para o presidente, “as vidas russas são baratas. Mas a Ucrânia não tem nem os meios nem o desejo de sacrificar uma parte significativa da sua população. À medida que a guerra se torna mais mortal, esta disparidade entre as duas sociedades aumenta. Mova-se mais a favor da Rússia“A segunda razão pela qual a guerra na Ucrânia está a entrar numa nova fase é que a Rússia está a travar uma guerra assimétrica. Vencer é suficiente para não perder, enquanto a Ucrânia precisa de vencer para não perder. Esta é uma diferença fundamental.”

“Moscou adaptou-se – continua Borrell – fortalecendo as suas posições defensivas, explorando as suas vantagens em termos de munições, mão-de-obra, drones e guerra electrónica. Para a Rússia, o que importa é que as perdas ucranianas são proporcionalmente muito maiores do que as suas, em linha com o fato de que “a Ucrânia está se rendendo”, concluiu. Simplesmente”.