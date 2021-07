Caberá a nós o acordo entre os dois países e a Tgcom24 poderá antecipar os contornos dessas delicadas negociações. Os Estados Unidos também estão prontos para ajudar Pequim na condução de uma investigação sobre a participação ativa de alguns cientistas e pesquisadores americanos em estudos sobre o vírus no laboratório de Wuhan.

EU ‘saída estratégica A epidemia global, de acordo com nossas fontes de inteligência, seria acordada entre Washington e Pequim à luz dos resultados da nova investigação sobre Origens do vírus Corona Que o presidente dos EUA, Joe Biden, ordenou os serviços de inteligência dos EUA no final de maio, não permitindo mais de 90 dias para ver o relatório.

Há poucos dias ele era gerenteQuem é o (Organização Mundial da Saúde) Gebresus Ele questionou o relatório de março de sua equipe de que ele se recusou a fugir do centro de pesquisas de Wuhan como improvável. Precisamos de um بحاجة Nova missão na China, para continuar a busca pela origem do coronavírus, mesmo em laboratórios, havia um Impulso prematuro para descartar a teoria do vírus escapou do laboratório de WuhanA OMS número um, simultaneamente dirigindo um apelo a Pequim, disse: “No início da epidemia, nem todos os dados foram compartilhados. Pedimos à China que seja mais aberta, transparente e cooperativa. Devemos a verdade aos milhões de mortos”.