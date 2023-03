Ucrânia, em um hospital de Donbass a poucos quilômetros do front: “Estamos nos preparando para o pior, uma sala de cirurgia no térreo para evitar bombas”

a Um hospital em pleno funcionamento, mas também um sistema de emergência com dez ambulâncias de resgate nos territórios das áreas em disputa e cinco equipes tratando pacientes de cidades e vilas sitiadas por meio de um sistema de clínicas móveis. No DonbassE médicos sem fronteiras É a única organização internacional existente, um baluarte nas regiões mais quentes e dramáticas da Ucrânia devastada pela guerra: “Chegamos onde outros falham, – explica o coordenador do“ projeto Donbass ”, Vicente Borbiglia Estamos em Donbass desde o início do conflito. Na verdade, já estamos na Ucrânia desde 2014, quando estourou o conflito interno, e então, após a invasão de 24 de fevereiro de 2022, tudo mudou, o que levou ao acionamento do pool de emergência. Para fazer o nosso trabalho existe uma equipa de 135 pessoas que opera entre o Dnipro e alguns centros do Donbass, e atua em diversas frentes, conforme nossos projetos são ativados na prática. MSF sempre trabalhou diretamente em cenários de guerra e vai direto ao ponto. Nossas regras de segurança de engajamento diferem de outras organizações que muitas vezes só podem operar remotamente. Claro, os russos devem assumir Bakhmuta primeira cidade a ser ameaçada será a própria Konstantinevka. Portanto, não se diz que o cenário mudará para nós no futuro, pois nos vemos forçados a isso. Evacuação daqui E proteger nossos negócios no Ocidente, atrás da linha de segurança.”

MSF garante tratamento para civis que teimosamente querem ficar em suas casas que ameaçam a guerra nos centros populosos da região de Donetsk. através de um sistema clínicas móveis Periodicamente, agentes de saúde, formados por enfermeiras e médicos, circulam pelo andar, tocando em 24 localidades. Atendimento básico para a população Sua expectativa de vida média é muito alta Eles geralmente precisam de cuidados de saúde urgentes. Diabéticos e cardiopatas recebem tratamento no local. O projeto foi ativado em outubro passado. A base é um Slovianskoutra cidade ameaçada pelos avanços russos e em 2014 em meio a uma feroz luta entre forças pró-russas e ucranianas pelo controle da cidade, está agora nas mãos de Kiev.

E depois há outra parte do “projeto Donbass”: “Ativamos equipes de resgate de emergência na região com pessoal local a bordo de cerca de dez ambulâncias – acrescenta Borbiglia, em Donbass desde junho de 2022 -. Cerca de 118 em zonas de guerra com Unidade de Tratamento Intensivo. Nas duas primeiras semanas de fevereiro, atendemos 220 pacientes. No que diz respeito à parte de resgate, Médicos Sem Fronteiras foi o primeiro a cobrir os casos de emergência de cidadãos em centros libertados da ocupação russa, inclusive fora do Donbass. pense sobre ísio E para todo o oblast Kharkovonde as pessoas não tinham mais nada e estavam em condições trágicas.” Finalmente o projeto básico. Se em Kostantinivka não havia nenhum hospital administrado diretamente por MSF na prática Não será possível tratar civis feridos durante o conflito. A guerra em Donbass desestruturou tudo, inclusive o sistema de saúde na parte noroeste da região que ainda está sob controle ucraniano. De Pokrovsk a Kramatorsk a Sloviansk Não há centros de saúde equipados com cirurgia de guerra Capaz de curar feridas causadas por explosões e ferimentos de bala. Após formação de um corpo cirúrgico internacional, hoje praticamente ausente do hospital, dois cirurgiões locais asseguram intervenções cirúrgicas em feridas de guerra. O hospital é administrado apenas por funcionários locais, incluindo médicos, logísticos, pessoal de segurança, etc.