Que assustador, a cobra-real encontrada atrás da geladeira da casa

Vídeo mostrando um king cobra retriever atrás de uma geladeira dentro de uma casa: assustador para seus donos.

lá surpresa ruim Encontrar uma cobra venenosa em casa não acontece todos os dias, mas mesmo que essa cobra seja Rei Cobra, um dos répteis mais perigosos do mundo, torna-se duplamente medroso. Essa história com certeza me deixou perplexo família que experimentou, chocado com a surpresa totalmente indesejável. Como se sabe, o King Cobra é exatamente isso Entre as cobras mais venenosas do mundopodendo até mesmo matar um elefante em poucos minutos, podendo atingir comprimentos realmente impressionantes.

Barulho e assobio atrás da geladeira: a cobra-real está em casa

Na verdade é uma cobra venenosa O mais longo do mundo, com comprimentos que em alguns casos podem chegar a cinco metros, mas não é o caso. Aquele encontrado pelos donos desta casa, que estão lá de qualquer maneira Aterrorizado E não um pouco para este encontro decididamente não convencional, tinha apenas um metro e vinte centímetros de comprimento. Estamos na Prefeitura de Saraburi, na tailândiaonde EU’hena esofágicaEste é o nome científico de uma cobra que não pertence à família das cobras refugiado em uma casa particular.

o intrigado Ao avistar a trepadeira foi realmente incrível: uma dona de casa ouviu sua voz silvo quando saiu banheiro junto com Filho tem apenas dois anos. Ela caminhou em direção a cozinha e quando percebeu que poderia se esconder repugnantealerta marido deleEle pede para ele me ligar homens de resgate, Para que equipas preparadas para recuperar répteis, animais selvagens interviessem de imediato. “Ouvi minha esposa gritando e me disse para ligar para o 911 imediatamente”, explicou o jovem de 28 anos.

então Siga o pai da família: “Todos nós saímos de casa para não assustar a cobra”, Quando as equipes de resgate chegaram, não demoraram muito mancha de réptil. Isto tem sido escondido atrás da geladeiramas eles também estão preocupados em admitir que era um espécime de uma King Cobra, embora felizmente não tão grande.

A ajuda chega e tudo termina na direção certa

Equipes de resgate usadas giratório com gancho; para atraí-la para longe da geladeira, mas a cobra rapidamente se afastou. escondido atrás de uma caixa Antes que um voluntário bloqueasse: a coisa toda durou cerca de dez minutos, durante os quais os donos da casa com o filho pequeno saíram e foram embora. Campo livre para salva-vidas. A cobra foi então ensacada e levada para fora, e então liberada para uma área segura.

Veio do dono da casa Sinceros agradecimentos Socorristas, para intervir imediatamente, para evitar assustar seus familiares. “Ele não atacou minha família e ficou escondido”, lembra o pai de família. “Os socorristas fizeram um ótimo trabalho.” Aparentemente, o King Cobra entrou na casa de Deixe a porta abertapara obter refrescos. Às vezes acontece que os répteis se escondem em lugares absurdos Procurando refrescos, inclusive em residências, na verdade. algumas semanas atrás na Índia, Uma cobra albina está se refugiando no quarto de uma casa particular.