A Igreja Ortodoxa acusa o Papa Francisco de “distorcer a conversa com Kirill”

Nas últimas horas, o Patriarca Kirill esteve no centro de uma questão delicada que envolveu também o Papa Bergoglio. A agência de notícias russa anunciou isso à Igreja Ortodoxa Papa Francisco “Ele deturpou a conversa que teve com o Patriarca Kirill.” A referência éEntrevista para mim Corriere della Sera Emitido pelo Papa e publicado em 3 de maio, Bergoglio falou da conversa que teve em uma videochamada com Kirill em 16 de março passado. “É lamentável que depois de um mês e meio de conversa com o Patriarca Kirill, o Papa Francisco tenha escolhido a linguagem errada para transmitir o conteúdo desta conversa”, disse o Departamento de Relações Exteriores do Patriarcado Russo em nota divulgada pela agência de notícias russa. . “Declarações desse tipo não contribuirão para um diálogo construtivo entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Russa, que é especialmente necessário neste momento”. Na entrevista, o Papa disse sobre a entrevista: “Ouvi Kirill e disse a ele: não entendo nada disso. Não somos clérigos de Estado e não podemos usar a linguagem da política, mas a linguagem de Jesus. Nós somos os pastores do mesmo povo santo de Deus. É por isso que devemos buscar o caminho da paz, para acabar com o disparo de armas. O Patriarca não pode se tornar um coroinha coloque dentro“.

