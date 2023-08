Um cachorro corre no metrô e senta no centro, o que acontece te deixa sem palavras

Este cachorro corre loucamente dentro do metrô e depois se senta no centro. O que acontece a seguir deixa todos sem palavras.

Os cães são os melhores amigos do homem, estão sempre do nosso lado. Mas, obviamente, aqueles que não têm um amigo de quatro patas podem ter dificuldade em entender isso. Um cachorro, ao contrário de muitos outros animais, é leal a você e, acima de tudo, entende quando você está com problemas, amargo ou triste. Com gestos simples, ele pode melhorar o seu dia e, principalmente, fazer você sorrir novamente. Mas há filhotes e filhotes, obviamente nem todos treinados em casa, e alguns que vivem em pura liberdade. Nesse caso, são considerados cães vadios, e isso porque podem ter sido abandonados anteriormente por famílias anteriores.

A história que veremos hoje é muito especial, pois o cachorro faz o papel da história. Este cachorro estava em um metrô, quando a certa altura ele começou a correr selvagemente. Então ele se senta no meio do metrô, mas o que acontece alguns minutos depois deixa todos realmente sem palavras. Mas vamos tentar entender juntos o que aconteceu naqueles minutos.

Este cachorro está correndo no meio do metrô

Um homem chamado Ellie dirige até a estação de metrô Kiev-Koltsevaya quase todos os dias. Ellie é uma trabalhadora que prefere usar o transporte de sua cidade para ir ao trabalho e voltar para casa, por ser mais conveniente e eficiente. Ele tentou várias vezes fazer o trajeto de casa para o trabalho de carro, mas leva o dobro do tempo. Toda vez que ele pega o metrô, principalmente pela manhã, está sempre muito cheio porque muitos outros trabalhadores fazem o mesmo que ele.

Porém, um dia, ele presencia uma cena que nunca viu antes, que também o surpreende.

Ele acabou de terminar o trabalho, quando está no primeiro metrô de volta para casa, tudo lá é tranquilo, mas assim que ele entra no metrô, tudo muda. Ele tinha acabado de se sentar quando viu um cachorro correndo loucamente entre uma carroça e outra. Isso lhe deu a primeira impressão de que estava procurando por algo ou alguém como seu mestre.

Na verdade, não é o caso, porque ele não cheira a nada. Curiosamente naquela tarde o metrô estava mais cheio do que de costume, aliás o cachorro deveria abrir bastante espaço entre as pessoas. Em determinado momento, o cachorro parou no meio do metrô, bem na frente dele. Ele senta porque não tem assento nenhum, na verdade ele acha que quer sentar no assento como os humanos. Mas dessa vez ele se ferrou.

Uma mulher de meia-idade está sentada no banco do meio em frente a ele, e ao seu lado está um fazendeiro que parece estar lendo um jornal, e do outro lado está um menino que está ouvindo música. A mulher está sempre olhando pela janela, provavelmente procurando sua parada de fogo, e também parece muito agitada. Na verdade, ele não demorou muito e, depois de alguns minutos, sua descida parou.

Antes que alguém possa se sentar, o cão pastor alemão sentado no meio do metrô caminha até o assento vazio que a mulher ocupava anteriormente e se senta lá. Mas ninguém nunca prevê o que vai acontecer.

O gesto do cachorro deixa todos sem palavras

Depois de se sentar, o cão olha incessantemente para o camponês que lê o jornal, como se o reconhecesse. oNa verdade, o homem não calcula nada e continua lendo o jornal. O cachorro sem nenhum tipo de aviso bate no homem com o focinho molhado na bochecha. Nesse momento, o cara percebe que, talvez ele pense que só quer sua atenção, então ele dá uma dica com um sorriso, mas continua lendo o jornal novamente.

O cachorro não está satisfeito, quer atingir seu objetivo, mas nenhum dos presentes ainda descobriu o que é. Então ele cutucou a bochecha do fazendeiro novamente com o nariz molhado.

A essa altura, o homem não aguentou mais, então resolveu se levantar e ficar na beira do metrô, então logo teve que cair de qualquer maneira. O menino ouvindo música desceu do metrô na última parada, então, a essa altura, o cachorro tinha todos os assentos livres ao lado dele. Nesse ponto, ele fez um gesto realmente inesperado, todos ficaram realmente surpresos. Mesmo antes de novas pessoas entrarem, o cachorro se deita em todo o seu comprimento, ao longo dos bancos. Não demora muito para ela fechar os olhos, momento em que Ellie percebe que está dormindo.

O cachorro, um pastor alemão chamado Duma, só queria dormir, todo o seu comportamento visava isso. Ele nem conhece o homem que o chateou, foi uma forma de fazê-lo entender que ele tinha que se levantar, para que o lugar fosse inteiramente seu.