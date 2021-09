Protestos violentos contra sérvios em Montenegro

No domingo, em Montenegro, várias centenas de pessoas protestaram violentamente contra a posse do arcebispo Juanikije II, o novo bispo à frente da maior diocese da Igreja Ortodoxa do país. Os protestos fazem parte de uma retórica de sermão mais ampla na Igreja de Montenegro, que faz parte da Igreja Ortodoxa da Sérvia, apesar de Montenegro ter conquistado a independência da Sérvia em 2006. Por ocasião da cerimônia de inauguração do segundo Juanikije, que também contou com a presença do Patriarca de Montenegro. Manifestantes na Igreja Ortodoxa Sérvia de Porverig entraram em confronto com a polícia para exigir a independência da igreja local.

A diocese que esteve no centro dos protestos é Metrópole de Montenegro e Costa, uma das quatro subdivisões da Igreja Ortodoxa de Montenegro. Joanikije II foi eleito urbano em maio passado, mas ainda não se estabeleceu na Abadia de Cettigne, uma pequena cidade onde fica a capital e que já foi capital do Reino de Montenegro. Ele é o primeiro urbano a ser eleito desde que Montenegro se tornou independente: seu antecessor Amphilohigi, falecido em outubro de 2020, foi eleito quando Sérvia e Montenegro era um único país.

Joanikije II foi eleito pelo Sínodo da Igreja Ortodoxa da Sérvia, composta por 2 bispos sérvios, 2 bispos bósnios e o Patriarca Porfirije. A maioria sérvia no Sínodo constitui uma das críticas dirigidas a Gwankeci II pelos manifestantes, que consideram que as eleições não decorreram de forma adequada e que foram adulteradas pela Sérvia, num outro acto de ingerência nos assuntos locais. uma igreja.

A dependência da Igreja de Montenegro em relação à Igreja da Sérvia remonta a 1918, quando o Reino de Montenegro se juntou à Sérvia, Croácia e Eslovênia. Na ocasião, a Igreja Ortodoxa de Montenegro, até então independente, uniu-se à Igreja sérvia. Em 1993, após a dissolução da Iugoslávia e a união de Montenegro e Sérvia em uma única federação, uma nova Igreja Ortodoxa foi estabelecida em Montenegro independente da Igreja Sérvia, que acredita ser descendente direta daquela dissolvida em 1918 e que reivindica soberania sobre propriedades eclesiásticas no país. Em 1999, a igreja foi reconhecida pelo governo montenegrino como uma comunidade religiosa, mas não por outras igrejas ortodoxas, que continuaram a considerar a Igreja Sérvia como a única igreja ortodoxa em Montenegro.

No sábado, algumas pessoas montaram barricadas ao longo da estrada da capital, Podgorica a Cetinje, para impedir que Joanikije II e Porfirije chegassem de carro, que acabaram tendo que viajar de helicóptero para chegar ao mosteiro. Os protestos de domingo tornaram-se particularmente violentos e houve confrontos com a polícia, atingida por garrafas de fogo e pedras atiradas pelos manifestantes.

A polícia respondeu com gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes. Ao todo, segundo fontes do Hospital Cetiny, 60 ficaram feridos, incluindo 30 policiais. Os protestos foram incentivados pelo presidente montenegrino, Milo Djukanovic, chefe do Partido Democrático dos Socialistas (DPS), que há muito clama pela independência da Igreja de Montenegro em relação à Igreja sérvia.

A independência da Igreja em Montenegro e as relações com a Sérvia em geral estão entre as principais causas do conflito político no país há anos, e também porque cerca de um terço dos 630.000 habitantes de Montenegro são de origem sérvia.

Em dezembro de 2019, o governo do ex-primeiro-ministro Dusko Markovic aprovou uma lei exigindo que as comunidades religiosas provassem que possuíam legitimamente suas propriedades antes de 1918. Caso contrário, o estado poderia ter tomado posse delas. A decisão foi fortemente contestada pela Igreja Ortodoxa Sérvia e partidos conservadores, tornando-se um dos principais temas de campanha para as eleições parlamentares de agosto de 2020.

Com o apoio da Igreja Ortodoxa Sérvia, uma coalizão de partidos conservadores pró-sérvios e de centro-direita ganhou as eleições e, pela primeira vez em trinta anos, o Partido Democrático dos Socialistas não foi incluído na maioria. do governo.

Zdravko Krivokapić, um professor universitário sem experiência política que decidiu concorrer depois de fundar uma ONG para apoiar a Igreja Ortodoxa Sérvia em Montenegro, foi eleito primeiro-ministro para desafiar a lei de propriedade da igreja. Krivokapić condenou veementemente os protestos de domingo em Cetiny, comparando-os a “atos terroristas”.

– Leia também: O Paquistão também venceu com o Talibã?