“Hoje à noite chamamos Osama”: a descoberta de investigadores italianos | podcast “rastreamento”

No episódio “Trace”, o podcast relatando 100 anos de terror, os agentes de Digos que investigaram a Al-Qaeda antes do 11 de setembro falam pela primeira vez. O comissário da polícia de Milão fala sobre sua viagem a Guantánamo entre presidiários que falavam um dialeto piemontês.

As vozes desses homens são da vida real e da notícia, assombradas pelas residências públicas de Milão e dos jardins de Torino, cujos vestígios permanecem até hoje apenas em sua memória, ou nas anotações amarelas. Mas eles também falam sobre a história em formação, mais recentemente, até mesmo a retirada do Afeganistão: o fim daquela guerra que começou há vinte anos, como resultado direto do 11 de setembro. Esses testemunhos não publicados são, portanto, o elo inicial de uma corrente ainda ininterrupta que continua a adaptar a política das nações ao redor do mundo.

No entanto, a maré misteriosa de violência global, em desinteresse global, aumenta e planos de destruição. Talvez paradoxalmente: Al Qaeda prima di Al Qaeda. Aqui, quando ninguém tinha ouvido falar da “base” do xeque saudita, um punhado de homens, policiais, policiais e homens da inteligência estudaram e observaram o desenvolvimento de tramas de destruição iminente. Eles fizeram isso em escritórios e Nas “salas de escuta” de Digos em Torino e Milão.

Esses rumores serviço de entrega procurou e os reuniu no projeto

Antiguidades, 100 anos de terroristasUm podcast em dez episódios (aqui está a página que os une todos; Aqui, em vez disso, o link direto para o primeiro) que traz um século de massacres e conspirações políticas e ideológicas. Histórias como a do atual comissário de Milão, Giuseppe Petronzi, que assinou desde a década de 1990 sobre a história das investigações relacionadas com o terrorismo na Itália como oficial e então diretor da Digos Touraine, e depois com seu colega Bruno Miguel Milão (agora o Questor em Reggio Calabria) foi enviado a Guantánamo para falar com os soldados islâmicos capturados nos vales afegãos: eles se mudaram com os documentos que haviam obtido após anos de trabalho árduo e que eventualmente usaram para fazer a viagem para o campos de treinamento.

Escolas do Terror: Exatamente No Talibã no AfeganistãoHoje, ele acaba de voltar ao poder, e naquela época era o regime / berço da Al Qaeda. As vozes dos CEOs que ainda hoje ocupam cargos importantes na hierarquia policial, mas também as histórias de policiais que se aposentaram após quarenta anos de serviço silencioso e persistente ao Estado, como Rafael Magnotta e Michelle CentronesEx-Digos Milan: “Inicialmente não tínhamos tradutores, a ameaça era completamente nova e desconhecida e os perfis dos grupos terroristas iam sendo construídos dia a dia”.

Então ele percebeA mesquita de Milão, com exceção de muitos fiéis que só iam rezar, serviu de ponte para movimentos terroristas na Europa, em contato com os mais altos “generais” do Islã em Viena e Copenhague. Rastreá-los era muito complicado e, para interceptá-los, soltávamos insetos nas calhas ou instalávamos “insetos” no aquecedor de água ”.