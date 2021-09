Venezuela: Maduro, “Guaido foi derrotado e vai pagar” – Altima Ora

(ANSA) – CARACAS, SETEMBRO 05 – O presidente venezuelano Nicolas Maduro disse que “na Venezuela não havia duplicidade política”, como resultado de um governo paralelo ao seu, destacando que “sim, houve uma campanha brutal que tocou estupidamente alguém que pensa que é o país temporário do “Presidente”.



Em entrevista à televisão estatal VTV, Maduro acrescentou que “os Estados Unidos escolheram uma marionete, uma marionete (referindo-se ao líder da oposição Juan Guaido, editor) para derrubar um governo nacional e destruir a revolução”.



Quanto à história da Venezuela, continuou ele, Guaido foi “esmagado, derrotado como herói por tentar interferir seriamente na política interna da Venezuela”.



Em resposta a uma pergunta do interlocutor sobre a possível “impunidade” de Guaido no contexto das negociações em curso no México, o chefe de Estado destacou que “não haverá impunidade nem no México nem na superfície de Marte”.



Ele acrescentou: “Deve haver justiça severa – disse ele – para os muitos danos que ele e seu povo fizeram ao nosso país, encorajando a alienação de Citgo e Monomeros venezuelanos, e o bloqueio de mais de US $ 8.000 milhões no exterior e US $ 2.200 milhões em ouro congelados no Banco da Inglaterra. “E sobre as sanções que impediam as exportações e o livre comércio para a Venezuela.”



“A justiça pode demorar – mas tenho certeza de que chegará em algum momento”, concluiu. (Lidando).