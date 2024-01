Jo Ae está se tornando cada vez mais a “herdeira do trono” na Coreia do Norte

Kim Jong Un Ele pediu (e todos os seus desejos são, obviamente, uma ordem) queA indústria de defesa da Coreia do Norte está a acelerar a produção de lançadores de mísseis “em preparação para o conflito armado” com a Coreia do Sul e os Estados Unidos. O Marechal abriu o ano de 2024 visitando uma fábrica que produz veículos para transporte e lançamento de mísseis balísticos. A Coreia do Norte já detém o recorde do maior Transporter Erector Launcher, um camião de onze eixos equipado com uma plataforma de lançamento na qual estão montados mísseis intercontinentais Hwasong-18. Estes veículos monstruosos dão mobilidade às munições, tornando difícil identificar a sua localização antes do lançamento. No entanto, os analistas ocidentais ainda duvidam que o peso de todo o sistema de armas possa realmente permitir movimentos rápidos na estrada ou nos campos.