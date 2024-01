Gaza, este é o plano de Israel para o período pós-guerra

Serão os palestinianos, e não os israelitas, que “administrarão os assuntos civis em Gaza no período pós-guerra”. como Ministro da Defesa de Israel, Yoav GalantIsto foi durante uma coletiva de imprensa Ele apresentou seu plano para Gaza do pós-guerra.

A segurança é gerenciada por Israel

Ele acrescentou que Israel manteria o controle da segurança, explicando que não permitiria que o Hamas controlasse Gaza ou representasse uma ameaça. Gallant garantiu aos repórteres que não haverá mais presença civil israelense na Faixa de Gaza assim que os objetivos da guerra forem alcançados.

Ele disse: “Os residentes de Gaza são palestinos, portanto os órgãos palestinos serão responsáveis, desde que não haja hostilidade contra Israel”.

O papel dos Estados Unidos na reconstrução, “A praça civil de quatro cantos”

O Ministro da Defesa israelita anunciou que a força seria, portanto, uma força multinacional liderada pelos Estados Unidos, em cooperação com os aliados europeus e árabes de Israel, que assumiria a responsabilidade pela reconstrução de Gaza no pós-guerra. Ao apresentar o plano, Gallant identificou uma “arena civil tetragonal” que incluiria Israel, os palestinianos, uma força-tarefa multinacional e o Egipto.

No entanto, os aliados de Israel têm afirmado repetidamente que o seu apoio à reconstrução de Gaza está condicionado ao facto de a Autoridade Nacional Palestiniana ser o órgão governamental que reunifica a Faixa com a Cisjordânia.

Entretanto, Israel intensifica as suas medidas em relação a Gaza: “Não vamos parar”.

Mas entretanto, “digo a todos os que pensam que vamos parar, que em vez disso vamos intensificar o trabalho”, explicou Gallant, que ontem visitou a fronteira com a Faixa de Gaza e viu os combates na torre. “No norte da Faixa de Gaza – confirmou Gallant, segundo noticiou o canal 13 da TV israelense – que as forças armadas estão completando sua missão atual e se redistribuindo com o objetivo de realizar incursões e ataques aéreos em breve. , na Faixa, a operação é intensa e as forças armadas estão a trabalhar acima e abaixo do solo para destruir a infra-estrutura.” Os principais activos do Hamas, incluindo os locais onde o Hamas fabricou todos os seus foguetes.

O Ministro da Defesa acrescentou: “No sul da Faixa de Gaza, a operação é enorme e está a intensificar-se acima e abaixo do solo”. “Os terroristas que iniciaram a contagem decrescente para a retirada das forças das FDI devem alterar a contagem e começar a contar até ao fim das suas vidas na Terra. Isso acontecerá em breve.”

O Estado Judeu lança uma investigação interna sobre os acontecimentos que antecederam e após o massacre de 7 de Outubro

Entretanto, o Chefe do Estado-Maior das FDI, Herzi Halevy, lançou uma investigação interna sobre os acontecimentos que levaram ao massacre de 7 de Outubro pelo Hamas e à subsequente guerra na Faixa de Gaza. O Jerusalem Post escreveu isto, explicando que a equipe de investigação será chefiada pelo ex-chefe do Estado-Maior das FDI, Shaul Mofaz.

O exército israelita acredita que 136 reféns israelitas ainda estão nas mãos de milícias palestinianas na Faixa de Gaza após o seu rapto. Contudo, de acordo com o exército israelita, não está claro quantos deles estão vivos e quantos não estão. O porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, explicou que três civis anteriormente desaparecidos foram agora classificados como sequestrados.