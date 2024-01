Papa: Jesus está conosco na luta constante entre o bem e o mal

O Papa Francisco dedica a sua reflexão perante a audiência geral ao tema da “luta espiritual”: A vida do cristão é cheia de desafios e provações, mas é possível superar as provações e caminhar rumo à santidade, confiando na “misericórdia infinita de Deus.” pai “

Adriana Masotti – Cidade do Vaticano

“Combate espiritual” é o título Catecismo perante o público em geral nesta quarta-feira Na Sala Paulo VI, o segundo do novo ciclo dedicado ao tema dos vícios e das virtudes. Diz respeito a todos os cristãos, diz o Papa Francisco, porque a sua vida espiritual “não é pacífica, linear e desprovida de desafios, mas, pelo contrário, exige uma luta constante”. Durante o batismo, a unção do catecúmeno, livre de perfume, indica precisamente que “o cristão não é poupado da luta” e que “terá que entrar na arena”. O Papa destaca que antigamente o corpo dos lutadores era ungido e a vida é uma série de experiências:

Os santos não são homens que sobreviveram à tentação, mas sim pessoas que estão bem conscientes de que as tentações do mal aparecem repetidamente na vida, para serem expostas e rejeitadas, e todos nós temos experiência disso, todos nós. Ter uma má ideia, ter vontade de fazer isto ou falar mal de outra coisa… Todos somos vulneráveis ​​à tentação e devemos lutar para não cair nessas tentações. Se algum de vocês não tiver tentações, diga-me, porque será algo extraordinário.





O perigo de se sentir “bem”

O Papa continua a sua advertência contra o sentimento de “bem”, recordando um ditado do místico cristão siríaco oriental e bispo de Nínive, Isaac, segundo o qual “na Igreja, quem conhece os seus pecados e os lamenta é maior do que aquele que ressuscita Cristo”. .” Morto.” Francesco acrescenta sem hesitação:

Muitas vezes acontece que vamos ao sacramento da reconciliação e dizemos – com toda a honestidade, não é? – “Mas, Padre, não me lembro, não sei, um pecado, algum pecado”: ​​Mas, isso é não saber o que está acontecendo no coração. Somos todos pecadores, todos nós. Um pouco de auto-exame e um pouco de introversão ajudariam, não é? (…) Todos devemos pedir a Deus a graça de nos reconhecermos como pobres pecadores, necessitados de arrependimento, guardando no coração a confiança de que não há pecado maior do que a infinita misericórdia de Deus Pai.

Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão até João para ser batizado por ele, mas João quis impedi-lo, dizendo: “Sou eu quem precisa ser batizado por você, e você vem até mim?”

Cristo se coloca ao lado de todos nós

A misericórdia é a primeira lição que Jesus nos dá, diz o Papa Francisco. Através da sua submissão ao ritual de purificação realizado pelo Batista, ele nos diz que é um Messias diferente do que se imaginava, e continua:

Jesus nunca nos deixa sozinhos, nunca! Pense nisso com cuidado. “Pai, você fez grandes coisas!” «Mas Jesus compreende-te e acompanha-te: compreende o teu pecado e perdoa-o»: nunca te esqueças disto. Nos piores momentos, nos momentos em que caímos no pecado, Jesus está ao nosso lado para nos ajudar a nos levantar. Isso dá consolo. Não devemos perder esta ideia, esta realidade: Jesus está ao nosso lado para nos ajudar, para nos proteger, para nos levantar depois do pecado.





Crentes e peregrinos na Sala Paulo VI

Jesus nunca se esquece de perdoar

O Papa repete que Jesus “veio para perdoar e salvar”, querendo apenas que abramos o nosso coração a quem não o faz. Ele nunca se esquece de perdoar, embora “na maioria das vezes perdemos a capacidade de pedir perdão”.. Francisco também diz:

Cada um de nós tem muitas coisas pelas quais pedir perdão: cada um de nós pensa nelas dentro de si e hoje você está conversando com Jesus. Você fala com Jesus sobre isso: “Senhor, não sei se isso é verdade ou não, mas tenho o poder de impedir que você se afaste de mim. Sou um pecador, um pecador, mas por favor não recue.” Esta seria uma bela oração para Jesus hoje: “Senhor, não se afaste de mim”.





Francisco segura uma criança nos braços enquanto vai cumprimentar os fiéis presentes na audiência

É possível abrir-se a Deus e caminhar em direção à santidade



O Papa continua: É importante perceber que estamos “sempre divididos entre dois opostos”, entre o orgulho e a humildade, entre o ódio e o amor, mas é possível, através da luta espiritual, reconhecer os nossos vícios e caminhar em direção às virtudes:

Os cristãos caminham constantemente por essas colinas. É, portanto, importante pensar nos vícios e nas virtudes: eles ajudam-nos a superar uma cultura niilista em que as fronteiras entre o bem e o mal permanecem confusas e, ao mesmo tempo, lembram-nos que o ser humano, ao contrário de qualquer outra criatura, pode sempre levante-se, abra-se para Deus e avance em direção à… Santidade.