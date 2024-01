Irão e ISIS assumem responsabilidade pelo ataque em Kerman – Notícias

O ISIS assumiu a responsabilidade pelas duas explosões ocorridas em Kerman, no Irã, em uma postagem no aplicativo Telegram veiculada pela Al Arabiya Online.

O site Mizan do judiciário iraniano já havia publicado a reivindicação de responsabilidade do ISIS pelos atentados que mataram 84 pessoas e feriram outras 284, citando “alguns relatos da mídia”.

A primeira das duas explosões que ocorreram ontem em Kerman, no Irã, foi perpetrada por um homem-bomba. A IRNA relatou isso, citando uma fonte informada. Embora as investigações sobre a segunda explosão ainda estejam em curso, segundo a fonte, neste caso foi também outro homem-bomba.

Massacre no Irã entre multidão no túmulo de Soleimani



É um massacre de civis de proporções horríveis que atingiu o mundoIrãDuas explosões atingiram-no enquanto eu estava lá As tensões com os Estados Unidos e Israel devido ao conflito no Médio Oriente atingiram o seu auge. Pelo menos 84 pessoas morreram e mais de 284 ficaram feridas ao longo da estrada que leva ao cemitério de Kerman, no sudeste do país.onde foram com milhares de outros peregrinos prestar homenagem ao túmulo Qassem Soleimani, Comandante da Força Pasdaran Quds e inimigo número um do Estado judeu, foi morto há exactamente quatro anos num ataque dos EUA ao aeroporto de Bagdad.

As autoridades iranianas falam de um ataque “terrorista” – e nenhuma parte assumiu ainda a responsabilidade pelo mesmo – mas abstêm-se de identificar explicitamente o autor. Tais ataques levaram ao derramamento de sangue no país ao longo dos anos e foram reivindicados por vários grupos: do ISIS aos separatistas no Baluchistão, aos separatistas árabes no sul. Em vez disso, Teerão acusou o serviço de inteligência israelita Mossad de levar a cabo assassinatos selectivos de cientistas nucleares e líderes militares no Irão e no estrangeiro. O caso mais recente é o de Seyed Radi Mousavi, um general Pasdaran que foi morto a tiros em 25 de dezembro na Síria. A dupla explosão em Kerman também ocorreu um dia após o ataque em Beirute, no qual Saleh Al-Arouri, o segundo em comando do Hamas, foi morto.

Para rejeitar qualquer suspeita de possível envolvimento israelita no massacre de hoje, os americanos intervieram imediatamenteO porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, disse: “Não há informações independentes sobre o que aconteceu no Irão, e é muito cedo para fazer avaliações, mas não temos razões para acreditar que Israel esteja envolvido”, descartando também qualquer envolvimento no uso de armas nucleares no Irão. o anel.

Mas tarde da noite, Mohammad Jamshidi, um conselheiro sénior do presidente iraniano, culpou Israel e os Estados Unidos Das duas explosões. “Washington diz que os Estados Unidos e Israel não tiveram nenhum papel no ataque terrorista em Kerman, no Irã. Sério? A raposa fareja sua toca primeiro”, escreveu Mohammad Jamshidi no X. “Não se engane. A responsabilidade por este crime é dos Estados Unidos”. Estados.” Os regimes sionistas e o terrorismo são apenas uma ferramenta.”

Os “criminosos rancorosos” por trás do duplo ataque em Kerman terão uma “resposta severa” “Justo castigo”, disse o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, acusando geralmente aqueles que descreveu como “os inimigos diabólicos da nação iraniana”.

O Presidente Ebrahim Raisi – que cancelou uma visita agendada à Turquia – disse que “os perpetradores serão identificados e punidos em breve” e que “os inimigos da nação devem saber que estas ações nunca poderão quebrar a sólida determinação da nação iraniana”. O ministro do Interior, Ahmed Vahidi, alertou que a resposta iraniana seria “forte e destrutiva e no menor tempo possível”, sublinhando que ainda estão em curso investigações para identificar os autores. O ministro disse que a maioria das vítimas morreu na segunda explosão, quando as pessoas correram para ajudar os feridos na primeira explosão.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou “fortemente” o ataque. A União Europeia também condenou este “ato terrorista” “com a maior firmeza” e expressou a sua “solidariedade com o povo iraniano”. O presidente russo, Vladimir Putin, também reagiu de forma muito dura, embora de forma mais clara dada a sua proximidade com o Irão, ao dizer: “O assassinato de civis durante uma visita a um cemitério é chocante pela sua crueldade e escárnio”. Putin acrescentou: “Condenamos veementemente o terrorismo em todas as suas formas e manifestações e reafirmamos o nosso compromisso de combater implacavelmente este mal”.

Por sua vez, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que “sentiu-se profundamente triste pelo terrível ataque terrorista”.

Entretanto, Soleimani também foi homenageado no Iraque por milhares de pessoas que se reuniram na cidade sagrada xiita de Najaf. Enquanto uma cerimónia solene decorreu no aeroporto de Bagdad na presença do primeiro-ministro Muhammad al-Sudani, que recebeu as famílias das dez vítimas do ataque americano: além de Soleimani e outros quatro oficiais Pasdaran e líderes das milícias iraquianas apoiadas por as forças da coligação internacional. “Irã.” Até o líder do Hezbollah libanês, Hassan Nasrallah, elogiou num discurso que proferiu em Beirute o comandante da Força Quds que foi morto pelos americanos, notando no seu discurso que “os sucessos do Hamas a partir da Faixa de Gaza se devem ao trabalho Ele fez.” Durante anos nas mãos de Qassem Soleimani.”

