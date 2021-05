Ex-Rainha torna-se guerrilheira “Agora vou lutar pela Birmânia” – Corriere.it

Agora ele cita Che Guevara, mostrando-se na floresta com roupas pretas de combate, um grande fuzil pendurado no ombro: “Uma revolução não é uma maçã que cai quando amadurece. Você deve abandoná-lo. ‘

Oito anos atrás, Het Hetit percorreu os caminhos mais confortáveis ​​em um concurso de beleza: as trilhas onde era admirado como representante de seu país, Mianmar (antiga Birmânia). Da Senhorita à Guerrilha: O Passo Súbito Cheguei cem dias depois do golpe no país dos mil pagodes que aboliu dez anos de regime democrático e esperava acabar com o regime militar. Agora, a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, que venceu as eleições de novembro, está presa, como todos os seus ministros e colaboradores. Enquanto os birmaneses enfrentam tiros de policiais e soldados nas ruas, eles estão empenhados em suprimir qualquer aparência de dissidência com sangue.





Ela, Hattar Hatat Hatat, 32 anos, é treinadora esportiva de profissãoEle deixou sua casa para ir para áreas controladas por um exército rebelde não especificado de uma minoria étnica. “É hora de lutar – escreveu ele em sua página no Facebook, já que as fotos mostradas assombram as de um rebelde armado – estou pronto para fazer tudo o que puder. Mesmo às custas de minha vida, se necessário”.

Até agora, as manifestações anti-regime têm sido pacíficas: Milhares de jovens, profissionais, monges e freiras budistas e freiras cristãs tentaram se opor ao exército nas ruas das principais cidades birmanesas. Mas o preço era muito alto: Quase 800 mortes oficiais, um número muito maior de acordo com organizações humanitárias. Homens do regime atiraram na multidão indefesa, e vídeos postados online mostraram cenas horríveis: espancamentos, execuções sumárias e arrastar de corpos no asfalto como um aviso. À medida que o país se aproxima do colapso, paralisado por greves e interrupções de serviços, há quem opte por pegar em armas e se junta aos exércitos étnicos comprometidos com o combate ao regime militar. READ China, um turista preso em uma ponte de vidro destruída pelo vento - Corriere.it

Hatta não hesitou em deixar uma vida reconfortante para trás para “fazer sua parte”. Ele escreveu novamente: “A revolução terá sucesso se todos derem uma contribuição. Não importa se você carrega uma arma, se você usa uma caneta ou um teclado, ou se você simplesmente doou dinheiro para o movimento pró-democracia: cada gesto é bom para a causa. ” Htar Htet Htet representou seu país em uma competição na Tailândia em 2013, em seguida, embarcou na carreira de modelo de concursos de beleza: alguns anúncios, alguns como atriz de TV, então transformou sua paixão por fitness em uma profissão. A transformação em uma guerra de guerrilha ocorreu gradualmente, observando os eventos dramáticos que – em poucos dias – mudaram o destino de Mianmar.