15 resgates em 48 horas. As mudanças nas relações entre ONGs e governo – Corriere.it

nave da humanidade Ocean Viking realizou 15 resgates nas últimas 48 horas, transportando um total de 623 migrantes que foram retirados de pequenos barcos em dificuldade. A ONG o informou Sousse Mediterrâneo a que pertence o navio: «Esta é a maior operação de socorro Ever of the Ocean Viking »relatou a mesma ONG. Navio feito A caminho do Porto Empédocle, onde aportou parte do navio naufragado e posteriormente em Civitavecchia. Todas as operações feitas em coordenação com as autoridades italianas Eles refletem a deterioração da situação ao longo da rota do Mediterrâneo Central.

Entre os 15 resgates, a SOS Mediterranee identificou os seguintes: 14 aconteceu no trecho de mar entre o porto tunisiano de Sfax e Lampedusa “Na área de busca e salvamento de Malta, coordenada pelas autoridades italianas.” Entre os sobreviventes estavam 15 crianças, 146 menores desacompanhados e 462 adultos. Eles vêm principalmente de Sudão, Guiné, Burkina Faso, Costa do Marfim, Benin e Bangladesh.

Como mencionado, o complexo de operações é um cenário novo em relação ao que era há apenas alguns meses e é regido pelo contestado decreto Piantedosi, finalmente aprovado em fevereiro passado: o último O navio da ONG foi solicitado a realizar apenas um resgate E então definir o curso imediatamente para o porto de descarga especificado pelo Ministério do Interior. Nos últimos meses, os migrantes têm sido frequentemente encaminhados para portos distantes do ponto de resgate (La Spezia, Livorno, Ravenna…). A intenção declarada era limitar o trabalho de atalhos humanos O governo considera isso parte “fator de atração” Sem atrativos para barcos de imigrantes. Somente em casos graves e urgentes as ONGs podem fazer isso Múltiplas operações de resgate, mas em coordenação com as autoridades nacionais. Foi o que aconteceu nas últimas horas. READ O chefe da delegação de Kiev disse: "Houve progresso nas negociações: estamos prontos para um encontro direto entre Zelensky e Putin na Turquia".

De fato, a situação mudou rapidamentevira emergência: estou desde janeiro 94.792 migrantes chegaram à costa italianamais do que dobrou em relação ao mesmo período de 2022. O quadro fica mais dramático com o passar do tempo: entre sexta e hoje apenas Lampedusa registou 36 desembarques, num total de cerca de 1.600 migrantes. Outros 250 chegaram a Pantelária. As operações são ainda mais complicadas pelo fato de que pequenos grupos encontram a travessia em pequenos barcos. último relatório sobre Frontex – Agência de Controle de Fronteiras da UE – relata um aumento de faixas ao longo da rota do Mediterrâneo Central (a rota para a Itália) em +115% enquanto todos os outros estão diminuindo.