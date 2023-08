Expurgos, corrupção e triunfos – Corriere.it

Do nosso correspondente

KHARKIV – Estes são momentos de incerteza para a Ucrânia em seu décimo oitavo mês de resistência contra a invasão russa. Volodymyr Zelensky é forçado a reavivar o moral de seu povo e fortalecer o consenso interno. As razões estão à vista de todos: o tão esperado contra-ataque para expulsar os inimigos está avançando muito devagar, as chuvas de outono se aproximam, a economia está ofegante, O exército já está esperando ataques de mísseis russos em linhas de energia e um segundo inverno frio. Acima de tudo, não há saída para as negociações, no próximo ano os americanos irão às urnas e a possibilidade de uma vitória de Donald Trump não deve ser subestimada, em todo caso a frente da OTAN corre o risco de se espalhar. “Por um momento, prevaleceu a ilusão de que a guerra poderia durar pouco tempo e, em vez disso, precisamos pensar a longo prazo”, admitiram os comentaristas locais.

Isso explica a escolha do presidente de demitir o presidente “indubitavelmente populista, embora muito popular”. Os chefes dos 24 distritos militares encarregados de recrutar novos recrutas depois que a imprensa local expôs uma quadrilha de suborno de milionários.. Natalya Kordyukova, uma jornalista de 46 anos e chefe do centro de mídia em Kharkiv, conta muito bem. “Não havia certeza de que todos os vinte e quatro policiais eram culpados. Temos apenas provas contra dois ou três deles, incluindo provas da região de Odessa: não havia necessidade de demitir todos eles. Mas Zelensky estava ciente do o fato de que nestes meses agonizantes em específico, quando milhares de nossos soldados morrem ou são gravemente feridos no front, a questão dos corruptos que pagam para não partir toca o coração do povo. Ele os chama de “traidores” da pátria e glorifica os veteranos. Agora corremos o risco inverso: ou seja, mandam para as trincheiras também um veterano inválido Também deficientes que realmente não deveriam ir para lá e correm o risco de criar mais problemas do que qualquer outra coisa ”, comenta. READ Ucrânia, as grandes potências alinhadas. No campo o último soldado deixou o Afeganistão

A ação segue o estilo do presidente eleito em 2019, que promete combater a corrupção endêmica no país, um pesado legado da era soviética que a Rússia de Putin compartilha plenamente. Mas para Zelensky, agora é uma questão de reformular sua política doméstica para que ele possa responder a perguntas sobre o país em dificuldade. “A questão é muito simples. Desde o final do ano passado, após as grandes vitórias em março-abril contra as colunas russas em Kiev e depois os sucessos nas campanhas de outono ao sul de Kharkiv e no oeste de Kherson, Zelensky e o General O pessoal deixou claro que teríamos de apertar o cinto e ser pacientes. O inverno não teria sido um sofrimento inútil. A grande contra-ofensiva na primavera e no verão, facilitada pela ajuda da OTAN, teria nos garantido o vantagem. Mas não foi assim. Maio, junho e julho passaram, estamos em meados de agosto e as coisas estão mais ou menos paradas. Há um sentimento generalizado de decepção. Você lê nas redes sociais, em as escolhas conservadoras dos empresários, evidenciadas pelos sermões dos soldados, dos feridos e das famílias dos mortos. Não é de estranhar que agora não toleremos a corrupção e a incompetência ”, explica Serhiy Petukhov, ex-vice-ministro da Justiça e professor de internacional lei em Kiev.